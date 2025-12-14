Final de temporada de ‘IT: Bienvenidos a Derry’: ¿A qué hora sale el último capítulo?

El capítulo 8 de 'It, bienvenidos a Derry', marca el final de la primera temporada de la serie de Pennywise. (Foto: IAChatGPT/HBOMAX Press)

El ciclo de Pennywise se acaba... con el final de la primera temporada de It, bienvenidos a Derry donde el payaso asesino aterroriza no solo a los niños, también a los pobladores.

El octavo episodio de la serie de terror cuenta la historia luego de lo ocurrido en The Black Spot, capítulo 7 de It, bienvenidos a Derry, donde nuevamente vemos a ‘Eso’ cometer asesinatos y masacres.

Y aunque pareciera que era momento de descansar 27 años, la historia de Pennywise aún no termina porque todavía falta un episodio más...

'It: Bienvenidos a Derry' cuenta uno de los ciclos de asesinatos de Pennywise. (Foto: HBO Max).

¿Cuándo se estrena el final de temporada de ‘It, bienvenidos a Derry’?

El episodio 8 marca el final de la temporada de It, bienvenidos a Derry y se estrena este domingo 14 de diciembre a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México y se lanza simultáneamente en la plataforma HBO Max y en el canal de HBO.

La primera entrega de la serie de ‘Eso’ consta de 8 capítulos y son los siguientes:

The Pilot – 26 de octubre

The Thing in the Dark – 31 de octubre

Now You See It – 9 de noviembre

The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function – 16 de noviembre

Neibolt Street – 23 de noviembre

In the Name of the Father – 30 de noviembre

The Black Spot – 7 de diciembre

Winter Fire – 14 de diciembre

¿De qué trata el capítulo 8 de ‘It, bienvenidos a Derry’?

Advertencia: A partir de este momento pueden existir spoilers acerca del final de la primera temporada de la serie sobre la historia de Pennywise.

Después de la masacre perpetrada en The Black Spot, Pennywise se ‘duerme’ durante 27 años y así se pone fin a la serie de asesinatos en Derry... hasta que el ejército de Estados Unidos se lleva uno de los pilares que mantenían al ente cautivo.

‘Eso’ despierta y visita a Will Hanlon, para robarle la conciencia con las ‘Deadlights’ y llevárselo, ahora el niño aparece en el muro de las personas desaparecidas.

Dick Halloran continúa con las visiones mientras Pennywise anda suelto por Derry, mostrando su poder para asesinar a cuanta persona quiera.

El ejército de Estados Unidos debe intervenir para intentar repeler el ante creado en las novelas de Stephen King, pero una niebla que cubre el bosque y las calles del pueblo es el escondite perfecto para ‘Eso’.

¿Qué sabemos de la temporada 2 de ‘It, bienvenidos a Derry’?

Andy y Barbara Muschietti, creadores de la serie It, bienvenidos a Derry, explicaron que la primera temporada es un ciclo completo de asesinatos de Pennywise, mostrado en los interludios de la novela ‘Eso’ del autor Stephen King.

El plan para la serie es que sean otras dos temporadas, cada una de ellas ambientada en años anteriores a lo que apareció en la primera entrega.

De acuerdo con Variety, las demás temporadas de la serie de HBO MAX narrarán lo sucedido en 1935 y en otra más lo ocurrido en 1908 en el pueblo de Derry.