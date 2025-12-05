¿Desaparece HBO Max? Esto pasará ahora que Netflix compró Warner Bros

Warner Bros escindirá cadenas de cable como CNN y TNT en una empresa independiente antes de concretar la venta de su estudio y HBO a Netflix

¿Habrá cambios en HBO Max? Es una de las dudas que surgen tras la compra de Warner Bros por Netflix. Tras dicha operación, adquirirá HBO y HBO Max, así como los estudios de cine y televisión.

Con la compra, Netflix se convierte en propietaria de la cadena HBO, junto con su catálogo de series de éxito como Los Soprano y El Loto Blanco.

Los activos de Warner Bros también incluyen sus extensos estudios en Burbank, California, junto con un vasto archivo de cine y televisión que incluye Harry Potter, por ejemplo.

¿Cuál es el catálogo de HBO que pasa a Netflix?

Luego de la compra de Warner Bros por Netflix, el catálogo que pasará a la compañía incluye producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Soprano’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wyzard of Oz’ y del universo DC, por lo que se unirán a series del catálogo de Netflix.

Netflix acordó comprar Warner Bros. Discovery Inc., lo que marca un cambio radical en el negocio del entretenimiento cuando un gigante del streaming nacido en Silicon Valley absorbe a uno de los estudios más antiguos y venerados de Hollywood.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Warner Bros recibirán 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones de Netflix, lo que valora la empresa en 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo la deuda.

Esto sabemos de los cambios en Warner Bros tras la compra de Netflix

El valor total del acuerdo, incluyendo la deuda, asciende a 72 mil millones de dólares. En una puja competitiva, Paramount Skydance ofreció pagar 30 dólares por acción por la totalidad de Warner Bros. Discovery.

Warner Bros escindirá cadenas de cable como CNN y TNT en una empresa independiente antes de concretar la venta de su estudio y HBO a Netflix. Se espera que el acuerdo se cierre en los próximos 18 meses.

La adquisición, confirmada por un informe de Bloomberg el jueves, representa un giro estratégico para Netflix, que nunca había cerrado un acuerdo de esta envergadura en sus 28 años de historia.

“Sé que a algunos les sorprende que hagamos esta adquisición”, declaró el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en una conferencia telefónica con analistas.

Señaló que Netflix se ha caracterizado tradicionalmente por ser constructor, no comprador. “Pero esta es una oportunidad única que nos ayudará a lograr nuestra misión de entretener al mundo”.

Algunos inversores y analistas han interpretado este acuerdo como una señal de que Netflix temía no poder expandir su negocio actual, una teoría que Greg Peters, codirector ejecutivo de Sarandos, descartó.

Las fusiones de medios de esta magnitud tienen un historial complicado y se espera que esta genere un intenso escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa.

El acuerdo une a dos de los mayores proveedores de streaming del mundo, con unos 450 millones de suscriptores.

La extensa programación de Warner Bros proporciona a Netflix contenido para mantener su liderazgo sobre competidores como Walt Disney y Paramount.

*Con información de Bloomberg