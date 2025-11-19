‘Ninguna mujer me dio dinero’: Simon Leviev, el ‘Estafador de Tinder’, demanda a Netflix por documental

Tras ser detenido en septiembre, Simon Leviev, el famoso ‘Estafador de Tinder’, dio a conocer que demandó a la plataforma de Netflix, quien realizó un documental sobre él y las presuntas estafas a mujeres que conoció mediante la famosa app de citas.

Durante un enlace con el programa TMZ Live, dio a conocer que ya salió de prisión de Georgia, país en el que fue detenido a mediados de septiembre pasado. Las autoridades del país europeo actuó luego de una ficha roja de la Interpol. Sin embargo, aseguró que las acusaciones eran falsas.

“Fui arrestado automáticamente por 90 días, es el procedimiento normal de extradición. Durante ese tiempo, mis abogados de Israel, de Georgia y de Alemania estuvieron trabajando y, aparentemente, no hay ningún caso. Literalmente, era una acusación falsa y todo fue desestimado. Fui liberado”, expresó Simon Leviev.

El llamativo caso del 'Estafador de Tinder' llegó a todo el mundo gracias a Netflix (Foto: Shutterstock).

¿Qué dice ahora el ‘Estafador de Tinder’ sobre la demanda a Netflix?

Tras ser detenido en Georgia y excarcelado, Simon Leviev ‘El Estafador de Tinder’ dio a conocer que las tres mujeres que lo acusan por presuntamente ser estafadas estaban mintiendo frente a las cámaras de Netflix.

A inicios de 2022, Netflix publicó el famoso documental como parte de su catálogo en donde Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte contaron en esencia la misma historia: Leviev las contactó mediante la app de Tinder y les ofreció muchos lujos, asegurando que era un hombre rico.

Durante algún tiempo, seguía saliendo con ellas. Sin embargo, en algún momento supuestamente tenía problemas y bloqueo de sus cuentas de banco, por lo cual les solicitaba un préstamo a sus citas y se desaparecía sin dejar rastro alguno.

Ellas son las mujeres presuntas víctimas de el 'Estafador de Tinder' (Foto: Cortesía Netflix).

Leviev tiene otra versión: “Esas acusaciones son de 2017. La película salió en 2022, así que no significa nada, solo son las mismas personas diciendo lo mismo una y otra vez. Y hoy en día, hay mujeres que hacen muchas cosas para volverse famosas. Creo que tu equipo lo entiende mejor que nadie. Ninguna mujer me dio dinero ni me dio nada; al contrario, yo soy quien les dio a ellas".

Incluso, Leviev aseguró que hablaban de haber sido desfalcadas por cantidades de unos 200 mil dólares, cantidad que asegura que no tienen porque “son baristas en una cafetería”. Además, asegura que su inversión podría ser de medio millón, por lo que ‘no le sería redituable ’ operar de esa manera.

Leviev aclaró que ya existen procesos contra Netflix y también contra las mujeres que participaron, además de una carta de reclamación. Contra Netflix, la demanda se presentaron en Estados Unidos, pero aseguró que no puede dar más detalles. Los casos ante las mujeres, se presentaron en Grecia, cuando fue detenido en 2019, y tampoco explicó a fondo.

El supuesto estafador condensa la situación con una metáfora: “Es como tener un restaurante y tienes mil clientes, puedes tener dos, tres o cuatro comensales descontentos (...). Son tres chicas de entre docenas. (...) Podría ser un corazón roto alguien que quiere ser famoso a partir de ti y empiezas a mentir”.

Según Leviev, esta fue una estrategia negocio, pues asegura que se hicieron de fama con el documental y que una de ellas tiene ahora un programa de TV; además, señaló que recibieron donaciones mediante GoFundMe por más de 800 mil libras. “Obviamente 10 años después es ridículo”, sentenció.