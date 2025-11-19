¡Atención, cazadores! ‘Demon Slayer’ en el Auditorio Nacional’: Detalles de ‘Kimetsu No Yaiba’ con orquesta

Estos son los detalles de una presentación especial de 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba' en el Auditorio Nacional. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

La lucha de los pilares de Demon Slayer llegó al Auditorio Nacional, donde se presenta una función especial de Kimetsu No Yaiba acompañada de una orquesta en vivo.

Cabe destacar que la proyección no es de la película Castillo Infinito, en cambio, se trata de una recopilación de los momentos más importantes de las temporadas del anime.

“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba en concierto sumerge al público en una experiencia musical que cobra vida en el escenario con una impresionante orquesta en vivo, mientras las escenas más memorables del título pasan en una pantalla de cine gigante”, se lee en la descripción del evento compartido en la página del Auditorio Nacional.

Muzan Kibutsuji es un demonio y el principal villano en 'Demon Slayer'. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll)

¿Cuánto cuestan los boletos para el evento de ‘Demon Slayer’ en el Auditorio Nacional?

El evento de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba en el Auditorio Nacional es el martes 24 de febrero de 2026.

Los boletos para la proyección del anime donde se cuenta la historia de Tanjiro y Nezuko Kamado contra Muzan ya están a la venta.

El costo de los boletos se modifica por el área en el que se adquieran y son los siguientes:

Preferente A: 2,000 MXN

Preferente B: 1,840 MXN

Preferente C: 1,640 MXN

Preferente D: 1,640 MXN

Luneta A: $1,480 MXN

Luneta B: $1,380 MXN

Luneta C: $1,230 MXN

Balcón A: $1,350 MXN

Balcón B: $1,230 MXN

Balcón C: $1,230 MXN

Primer piso A: $1,230 MXN

Primer piso B: $1,140 MXN

Primer piso C: $820 MXN

Segundo piso A: $570 MXN

Segundo piso B: $570 MXN

Segundo piso C: $410 MXN

Segundo piso D: $380 MXN

Los boletos se adquieren en la taquilla del inmueble o en la plataforma digital de Ticketmaster, donde se aplica un cargo por servicio.

El evento de Demon Slayer tiene una duración aproximada de 2 horas y se requiere de una edad mínima de 3 años para ingresar.

'Demon Slayer' es uno de los animes más populares de la actualidad. (Foto: Crunchyroll).

¿En qué otros lugares está el concierto de ‘Demon Slayer’?

El evento de la serie Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba en concierto tiene otras tres fechas en distintas sedes y son las siguientes:

Viernes 20 de febrero de 2026 en el Auditorio Metropolitano en Puebla

Sábado 21 de febrero de 2026 en el Foro GNP de Mérida en Yucatán

sábado 28 de febrero de 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro

Los tickets se adquieren en diferentes plataformas como E-Ticket (en el caso de Mérida y Querétaro) y en Toptickets en Puebla, así como en las taquillas de los inmuebles.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’?

La pelea de las lunas demoniacas en contra de los elementos del Cuerpo de Cazadores de Demonios en Demon Slayer se puede ver en diferenters sitios de transmisión.

Los primeros capítulos de Kimetsu No Yaiba están en la página web de Canal 5 completamente gratuitos.

El resto de los capítulos pertenecientes a las 4 temporadas completas del anime se encuentran en dos plataformas de streaming y son las siguientes:

Crunchyroll

Netflix

Ambas aplicaciones requieren de una suscripción con costo.