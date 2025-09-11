‘Demon Slayer’, cazador de mexicanos: Presidente de Crunchyroll explica fenómeno que supera a Pedro Pascal

El CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, destacó en entrevista con El Financiero el fanatismo de los mexicanos por animes como Demon Slayer. [Fotografía. Vladimir Fernández, Shutterstock]

¡Ser otaku es lo de hoy! Al fin se estrenó Demon Slayer: Castillo Infinito, una película tan esperada en México que los ‘cazadores de demonios’ colapsaron las plataformas de los cines en preventa y dieron ‘portazo’ en Parque Toreo (Edomex) solo para conseguir el mejor lugar en premier y alfombra roja o ser de los primeros en obtener los vasos coleccionables.

La devoción por la saga creada por la mangaka Koyoharu Gotouge es solo una muestra de lo que representa el anime en la escena actual, cuya popularidad ya se acerca a la de artistas de talla internacional como Taylor Swift o Pedro Pascal.

Natsuki Hanae, voz de Tanjiro Kamado durante el evento especial de Cinépolis por el estreno de la Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito famoso anime japonés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Rahul Purini, presidente de plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll, está familiarizado con el furor que se vio en la premier de Demon Slayer en México, donde acudieron cientos de fans con atuendos pintados a mano o trajes de hasta tres mil pesos.

En entrevista con El Financiero, el ejecutivo destacó que el colapso de las páginas de venta de boletos en la preventa muestra la gran pasión de fans del anime por la historia de Demon Slayer.

“Los fans en México y toda la región (América Latina) aman ver las películas en el cine. Hemos tenido estrenos en los que, incluso con lluvias muy fuertes, los fans hicieron largas filas para entrar”, explica.

Fans del anime hacen fila para acceder a la alfombra roja de Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

¿Por qué ‘Demon Slayer’ es un fenómeno global?

Para el ejecutivo de Crunchyroll, el éxito mundial de Demon Slayer radica en los valores que transmite y en la profundidad con la que se desarrollan sus personajes a lo largo de cada relato. También destacó el trabajo de animación realizado por el estudio Ufotable, en colaboración con Aniplex.

“Demon Slayer se basa en historias universales: la familia, la amistad, las relaciones, la lucha entre el bien y el mal y la resiliencia. Son esos temas, los visuales y los personajes tan atractivos los que no solo construyen lazos entre ellos, sino también con los fans.”

A su parecer, lo que más conmueve de toda la saga de Kimetsu no Yaiba es el viaje de Tanjiro y Nezuko, y el compromiso que tiene el protagonista para conservar los lazos familiares y las amistades.

“Los temas de la familia y el viaje que emprenden Tanjiro y Nezuko a lo largo de la historia, así como el compromiso inquebrantable de Tanjiro con su misión, su familia y sus amigos, son elementos que me conmueven profundamente.”

Rahul Purini destacó la importancia del anime entre los jóvenes pertenecientes a la generación Z. [Fotografía. Crunchyroll]

¿Qué tan importante es México y América Latina para la industria del anime?

Rahul Purini indicó que México y América Latina tienen un papel fundamental en el crecimiento de la industria del anime y sus fans tienen gran entusiasmo por disfrutar sus historias favoritas en la pantalla grande.

El CEO de Crunchyroll también señaló que, en cada estreno en cines, los seguidores mexicanos demuestran una entrega admirable, capaces de enfrentar cualquier adversidad con tal de vivir la experiencia completa y compartir un momento con los actores que dan voz a sus personajes de anime favoritos.

Además de Demon Slayer, Rahul Purini resaltó otros estrenos de anime en pantalla grande que llegaron a México, como Attack on Titan: The Movie – The Last Attack y las dos películas de Jujutsu Kaisen, serie que próximamente estrenará su tercera temporada.

Rahul Purini, CEO de Crunchyroll, atribuyó el crecimiento de la industria del anime al internet de banda ancha y al uso de las redes sociales entre los jóvenes. [Fotografía. Crunchyroll]

¿Por qué el anime es igual de popular que Taylor Swift y Pedro Pascal?

De acuerdo con el informe Global State of Anime de Crunchyroll, el 54 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 29 años, pertenecientes a la Generación Z, se identifican como fanáticos del anime, un nivel de popularidad que se asemeja al de grandes figuras del deporte y la música.

El estudio revela que la afición por el anime entre jóvenes de la Generación Z se sitúa apenas por debajo de celebridades de talla mundial como Beyoncé, con un 56 por ciento de popularidad; el basquetbolista LeBron James, con un 59 por ciento; y Taylor Swift, con un 60 por ciento.

La función especial y alfombra roja de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo atrajo a cientos de fans que madrugaron desde antes de las cinco de la mañana. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Además, el fanatismo por el anime supera al de otras celebridades como la reconocida tenista estadounidense Serena Williams, con un 47 por ciento, y el actor chileno Pedro Pascal, con un 46 por ciento, quien recientemente participó en estrenos como Los 4 Fantásticos y Amores Materialistas.

Rahul Purini explicó que esto se debe a que el anime tiene un impacto significativo en los seguidores, ayudándolos a desarrollarse tanto personal como socialmente.

El directivo de Crunchyroll resaltó que, para los fans pertenecientes a la Generación Z y la Generación Alfa (nacidos después de 2010), existe una conexión especial con el anime.

Rahul Purini destacó la importancia de las redes sociales para el crecimiento de la industria del anime. [Fotografía. Cuartoscuro] (Andrea Murcia Monsivais)

El estudio reveló que el 40 por ciento de los jóvenes afirma que el anime influyó en su identidad, y un 30 por ciento considera que los ayudó a convertirse en los adultos que son hoy.

“Además de los increíbles visuales, los personajes dinámicos y las tramas únicas, los jóvenes sienten que el anime es más significativo, y por eso se ha vuelto tan popular”, explicó.

Otro factor importante en el crecimiento de la industria del anime es la expansión del internet de banda ancha y de las plataformas de streaming, aspectos que permitieron a los seguidores acceder a una gran cantidad de contenido.

De igual forma, Rahul Purini resaltó la importancia de las redes sociales para incrementar la popularidad del anime, ya que “han permitido a los fans conectarse, descubrir series y hablar entre ellos”.

Antes de su estreno a nivel global, Demon Slayer logró recaudar alrededor más de 300 millones sólo en Japón y en algunos países de Asia. [Fotografía. Vladimir Fernández]

¿Cómo ha sido el éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito en taquilla?

El estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito apunta a convertirse no solo en la película de anime más taquillera de la historia del anime, sino en uno de los proyectos cinematográficos más exitosos de 2025.

Las aventuras de Tanjiro, Nezuko y los Pilares de la Corporación de Cazadores de Demonios superaron la barrera de los 300 millones de dólares recaudados a nivel global, a pesar de que solo se ha estrenado en Japón y otros países asiáticos.

Durante su primer fin de semana en Japón, Demon Slayer: Infinity Castle rompió múltiples récords de taquilla, como:

Mayor apertura en un solo día: recaudó aproximadamente 1,640 millones de yenes (11.1 millones de dólares) solo en su primer día, superando la marca que había impuesto Mugen Train en 2020.

recaudó aproximadamente 1,640 millones de yenes (11.1 millones de dólares) solo en su primer día, superando la marca que había impuesto Mugen Train en 2020. Mayor recaudación en un día: el domingo 20 de julio alcanzó 2,030 millones de yenes (13.8 millones de dólares), un nuevo récord para una película en Japón.

el domingo 20 de julio alcanzó 2,030 millones de yenes (13.8 millones de dólares), un nuevo récord para una película en Japón. Fin de semana más taquillero en la historia del cine japonés: con 5,524 millones de yenes (37.5 millones de dólares) en sus primeros tres días, se colocó por encima de cualquier otro estreno nacional.

Recientemente en Japón, la nueva entrega de Demon Slayer superó en recaudación a Titanic y a los Viajes de Chihiro del estudio Ghibli, colocándose como la segunda película más taquillera en la historia de ese país, solo por detrás del primer filme de la saga, Mugen Train.