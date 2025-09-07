Así fue la premier de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’: Portazo, invitados especiales y cazadores de vasos

Vete preparando, Muzan Kibutsuji, porque los cazadores de demonios llegaron para acabar contigo y el resto de las Lunas Demoniacas. Este domingo 7 de septiembre se realizó la esperada alfombra roja de Demon Slayer: Castillo Infinito en el Cinépolis de Parque Toreo, como parte del estreno más esperado por los fans del anime.

A pesar de las medidas de seguridad emitidas por Cinépolis para ingresar al evento (prohibición de espadas y máscaras) los seguidores de la serie no perdieron la oportunidad de lucir sus mejores disfraces y celebrar junto a los actores japoneses y del doblaje latino el tan ansiado estreno de Demon Slayer.

Cientos de fans llegaron a la alfombra roja de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo'. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Más vale que prepares tu haori y tu katana, porque aquí en El Financiero te contaremos lo sucedido durante la alfombra roja de la nueva entrega de Kimetsu no Yaiba: las celebridades que asistieron, los mejores disfraces y demás sucesos que ocurrieron en el evento.

Fans dan portazo previo a la alfombra roja de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’

El clamor por ser de los primeros en ver la película más esperada por los seguidores del anime no se hizo esperar. Desde antes de las 5 de la mañana, cazadores de demonios, Pilares y demás fans de Demon Slayer hicieron fila en Plaza Toreo para tener el mejor lugar en la zona de la alfombra roja.

Fue tanta la euforia por ingresar que la seguridad se salió de control. El problema comenzó cuando los trabajadores del centro comercial ubicado en Naucalpan, Estado de México, no permitían la entrada a la hora prevista a quienes tenían pase VIP, acreditación de prensa o eran influencers invitados.

La entrada al recinto estaba programada para las 7:30 a.m., pero los trabajadores de seguridad modificaron el horario. A pesar del llamado a respetar las filas, algunas personas comenzaron a colarse y, poco a poco, la multitud rebasó a los elementos de seguridad.

Una vez dentro, comenzó la carrera por conseguir el mejor lugar frente a la alfombra roja. Algunos incluso optaron por subir por las escaleras eléctricas en sentido contrario con tal de ver a los actores en primera fila.

¿Quiénes estuvieron en la alfombra roja de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México?

Una de las celebridades más aclamadas por los fans durante el evento fue el actor japonés Natsuki Hanae, quien da la voz original a Tanjiro Kamado, el protagonista de la historia de Demon Slayer.

Natsuki Hanae, voz de Tanjiro Kamado durante el evento especial de Cinépolis por el estreno de la Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito famoso anime japonés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Natsuki Hanae es reconocido por darle voz a otros personajes famosos dentro del anime como Kōsei Arima en Your Lie in April, Ken Kaneki en Tokyo Ghoul y, recientemente, a Ken Takakura en Dandadan, serie que actualmente se encuentra en emisión con su segunda temporada.

Natsuki Hanae agradeció el cariño del público mexicano y señaló que es uno de los actores japoneses que más ha visitado el país. Además, invitó a los seguidores a no perderse la estupenda animación de la película.

“La animación está asombrosa. Quiero que la vean en el cine, por favor, para que animen y apoyen a Tanjiro en la pantalla grande”, comentó durante su presentación en la alfombra roja.

Invitados especiales firmaron posters de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Del lado del doblaje latino, también destacó la participación de Iván Bastidas, quien interpreta a Tanjiro Kamado tanto en la serie como en la película.

Dentro de la industria del doblaje, Bastidas también es conocido por interpretar a Henry Hart/Kid Danger en Henry Danger, Shu Kurenai en Beyblade Burst y a Ken Takakura en Dandadan, en la versión de Crunchyroll.

Durante la premier, también destacó la presencia de José Antonio Toledano y Marc Winslow, quienes hacen las voces de Akaza (Luna Superior 3) y Giyu Tomioka, respectivamente. Junto a Bastidas, animaron a los fanáticos en las gradas e iniciaron por varios minutos una firma de autógrafos de los carteles especiales de la película.

Iván Bastidas, voz de Tanjiro. (Foto: Vladimir Pavel Fernández).

Para cerrar el evento, Iván Bastidas y Natsuki Hanae complacieron al público con una breve interpretación en vivo de Tanjiro. “¡Con toda seguridad derrotaremos a Muzan Kibutsuji!”, gritaron a todo pulmón los actores.

Además, Rahul Purini, presidente de Crunchyroll, compartió para El Financiero su opinión sobre este fenómeno de la historia del anime: “Demon Slayer es una historia increíble, con visuales espectaculares de un estudio fantástico como Ufotable y nuestros socios de Aniplex. Está basada en historias que son universales: la familia, la amistad, las relaciones, el bien contra el mal y la resiliencia”.

Evento especial de Cinépolis plaza Toreo por el estreno de la Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito famoso anime japonés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Función especial y alfombra roja de de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Los mejores disfraces durante la alfombra roja de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’

El evento para la premier de Demon Slayer: Castillo Infinito resaltó por su colorido, ya que gran parte de los fans asistieron con sus haoris de Tanjiro, Zenitsu y algunos Pilares como Mitsuri, Shinobu, Tomioka y Rengoku.

Antes de que se diera ‘el portazo’ en Parque Toreo, muchos aprovecharon para pedir fotos a quienes destacaban por la calidad y detalle de sus disfraces. Incluso algunos seguidores llegaron al evento en autos decorados con el rostro de Nezuko, una de las protagonistas de la serie.

Función especial y alfombra roj de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Fans llegaron con autos temáticos de 'Demon Slayer: Castillo Infinito' al Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Isabela e Ignacio, dos fanáticos que estuvieron en la alfombra roja disfrazados de Doma, Luna Superior Dos, y de Gyomei Himejima, Pilar de la Piedra, contaron que adquirieron sus disfraces a través de AliExpress, con un costo aproximado de tres mil pesos cada uno. Para ellos, la saga de Demon Slayer representa “un gran momento de unión y conexión entre padre e hija”.

Algunos tuvieron la genialidad de confeccionarlos a mano, como fue el caso de la cosplayer Novasonika, quien indicó que su disfraz de Tamayo fue pintado por ella, incluyendo las flores que ilustran su traje, y que tardó una semana en completarlo.

“Mi traje no me salió tan caro porque yo lo hice, me salió en 500 pesos hacerlo todo y me tomó como una semana en hacer todas las flores del vestido”, expresó la cosplayer.

Fans gastaron incluso 3 mil pesos en los cosplay de 'Demon Slayer'. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

Algunos fans confeccionaron sus atuendos a mano. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

¿Qué pasó con la venta de los vasos especiales para la premier de ‘Demon Slayer’?

Una de las polémicas que más revuelo causó previo a la premier de Kimetsu no Yaiba fue la venta de los vasos coleccionables (250 pesos cada uno), ya que Cinépolis realizó ajustes de último momento en la dinámica de venta para los asistentes al evento.

Inicialmente, se esperaba que estuvieran disponibles para el público general durante el evento, pero la cadena de cines restringió su adquisición exclusivamente a quienes contaran con boleto para la función especial en Parque Toreo.

Los vasos coleccionables de 'Demon Slayer' costaron 250 pesos cada uno. (Foto: Vladimir Pavel Fernández).

Además, la empresa informó que la venta estaría limitada a un vaso coleccionable por cliente, como medida para controlar la demanda y evitar la reventa.

Una vez concluida la alfombra, la batalla por conseguir los vasos katana comenzó. Las filas en las dulcerías se extendieron hasta las escaleras eléctricas del interior del cine.

A pesar de las críticas, algunos fanáticos que lograron conseguir boletos para las primeras funciones celebraron las medidas preventivas para evitar la especulación y reventa del producto.

“A mí me pareció bien que limitaran la venta, ya que luego hay revendedores que abusan y se llevan varios, dejando sin oportunidad a otras personas”, comentó Star Figther14 otra cosplayer que estaba caracterizada como Mitsuri.

Durante la función, algunas personas se perdieron las primeras escenas de acción de Demon Slayer: Castillo Infinito solo por lograr comprar su vaso katana. Una espectadora incluso llegó con palomitas y vasos cuando ya faltaba media hora para que terminara la película.

Los vasos coleccionables de 'Demon Slayer' causaron furor. (Foto: Vladimir Pavel Fernández).

Elenco y estreno oficial de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’

La nueva película de Demon Slayer llega a todos los cines de México el 11 de septiembre de 2025.

El elenco del doblaje latino lo conforman: