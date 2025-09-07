(FOTOS) ¡Corrieron como demonios! Así se vive la locura en la alfombra de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’

Fans mexicanos llegaron al evento especial de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Fotos: Cinépolis / Vladimir Pavel Fernández)

¡Séptima postura: el caos! Desde antes de las cinco de la mañana, los cazadores de demonios llegaron a la plaza comercial Parque Toreo en Naucalpan, Estado de México, para formarse y ser de los primeros en llegar a la alfombra roja de Demon Slayer: Castillo infinito.

“¡Todos van a pasar, todos van a pasar!“, gritaba desde la entrada una mujer para tratar de controlar a la multitud de cosplayers de Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y otros personajes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

La adaptación del manga de Koyoharu Gotouge ha roto récords en Japón, donde es una de las películas más taquilleras de la historia del anime, situación que ya auguraba la locura en México, donde este 7 de septiembre se vive la alfombra roja y un estreno anticipado en Cinépolis Parque Toreo.

Apenas se abrieron las puertas del centro comercial, los fans de Demon Slayer dieron “portazo” y corrieron como demonios para llegar a la alfombra, donde los esperaba un desfile de celebridades del filme, como las voces de:

Tanjiro Kamado: Natsuki Hanae (japonés) e Iván Bastidas (español latino).

(japonés) e (español latino). Tomioka: Marc Winslow (director del doblaje)

(director del doblaje) Akaza: José Antonio Toledano.

“Hice mi outfit, me salió como en 500 pesos, pinté todo a mano”, expresó en entrevista una fan; “a mí me costó tres mil pesos”, agregó otra ‘cazadora’ que pidió el suyo en línea.

Función especial y alfombra roja de 'Demon Slayer: Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo. (Foto: Vladimir Pavel Fernández)

¿Cuándo es el estreno oficial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México?

La esperada película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito se estrena en todos los cines de México el 11 de septiembre de 2025, marca el inicio de la trilogía que cerrará la historia de Tanjiro Kamado y los Hashira en su lucha final contra Muzan Kibutsuji.

Dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, la cinta promete batallas espectaculares y una animación que supera a todo lo visto en la franquicia.

El proyecto vuelve a estar en manos de Sotozaki, quien ya había dirigido Mugen Train y las temporadas previas del anime. La música corre a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina, dos compositores que regresan para intensificar la emoción en cada enfrentamiento. Con Ufotable a cargo de la animación, los fans pueden esperar un despliegue visual de primer nivel.

Con una duración de 155 minutos, esta es la película más larga de la saga. Aunque la clasificación en México aún no se ha confirmado, se espera que sea B, es decir, apta para adolescentes y adultos, debido a la violencia intensa de las batallas.

Para acompañar el lanzamiento, tanto Cinépolis como Cinemex ofrecen vasos coleccionables con diseños de personajes como Tanjiro, Zenitsu, Tomioka y Shinobu.

En Japón, Demon Slayer: Castillo Infinito vendió más de 20 millones de boletos en solo 45 días, según datos de Crunchyroll. Con esto, se colocó como la cuarta película más taquillera de la historia del cine japonés moderno, junto a títulos como Mugen Train, Frozen y El viaje de Chihiro.

Voces y elenco de Demon Slayer

El reparto japonés vuelve con las voces que los fanáticos reconocen al instante:

Natsuki Hanae como Tanjiro Kamado.

como Tanjiro Kamado. Akari Kitō como Nezuko Kamado.

como Nezuko Kamado. Hiro Shimono como Zenitsu Agatsuma.

como Zenitsu Agatsuma. Yoshitsugu Matsuoka como Inosuke Hashibira.

como Inosuke Hashibira. Toshihiko Seki como Muzan Kibutsuji.

Además, estarán presentes los Hashira más importantes, interpretados por actores como Kana Hanazawa (Mitsuri Kanroji), Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito) y Tomokazu Sugita (Gyomei Himejima).

Sinopsis y trama de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’

La historia arranca tras el Entrenamiento Hashira, cuando Muzan irrumpe en la mansión Ubuyashiki, poniendo en peligro al líder del Cuerpo de Exterminio de Demonios. A partir de ese momento, Tanjiro, Nezuko y sus compañeros quedarán atrapados en el Castillo Infinito, un laberinto sobrenatural donde se desarrollará la batalla decisiva contra las temibles Lunas Superiores.

Este arco es uno de los más esperados por los seguidores del manga, ya que marca el inicio del desenlace de Kimetsu no Yaiba, con momentos de gran intensidad emocional y combates que definirán el futuro de los protagonistas.