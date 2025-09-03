Función especial de ‘Demon Slayer’: Alfombra roja, objetos prohibidos, cómo llegar y lo que debes saber

Luego de la función especial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ se estrenará la película para todo México. Te compartimos todos los detalles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡Prepara tu cosplay! Luego de una alocada venta de entradas para la función especial de Demon Slayer: Infinity Castle llegará el ansiado preestreno de la película, con una alfombra roja y eventos especiales.

Kimetsu no Yaiba —la primera película de una trilogía que se prepara para continuar con la historia que se presentó en el anime— mostrará a Tanjiro y el Cuerpo de Exterminio de Demonios en manos de Muzan Kibutsuji.

Una aventura tan emocionante que está a punto de llegar a las pantallas grandes de Latinoamérica, ya que la función especial se realiza el fin de semana. Te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo es la función especial de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’?

¡Cazadores, esta es la última llamada! La función especial para la cinta Demon Slayer: Castillo Infinito está programada para el domingo 7 de septiembre, a tres meses del estreno de la cinta en Japón.

Fecha : domingo 7 de septiembre

: domingo 7 de septiembre En dónde: en la plaza Toreo Parque Central

Se trata de uno de los momentos más esperados por los fans de Demon Slayer, ya que Cinepolis informó que además de la proyección anticipada se contará con “talento de Japón y del doblaje latino”.

A pesar de ello, hasta este momento no se ha compartido quiénes serán los invitados a la función especial, por lo cual te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de Cinepolis.

¿A qué hora y quiénes pueden entrar a la alfombra roja?

El domingo 7 de septiembre será muy especial para todos los fans del anime, debido a que además de la función habrá una alfombra roja, para la cual no es necesario haber comprado un boleto.

La noticia fue compartida por Crunchyroll y Sony Pictures, quienes a través de un comunicado indicaron que durante la alfombra roja habrá un espacio dedicado al público en general.

La alfombra roja para Demon Slayer: Castillo Infinito se realizará antes de la proyección anticipada en la misma plaza: Toreo Parque Central y comenzará a las 9:00 de la mañana.

Cuándo : domingo 7 de septiembre de 2025

: domingo 7 de septiembre de 2025 Dónde : Plaza Toreo Parque Central

: Plaza Toreo Parque Central A qué hora : 9:00 de la mañana

: 9:00 de la mañana Quiénes pueden ir: Todos, incluso sin boleto para la función

Se espera que durante el evento los asistentes puedan participar en actividades con el elenco de doblaje, tomarse fotos, obtener autógrafos y adquirir souvenirs exclusivos. Dado que se espera una alta afluencia, se recomienda llegar con anticipación.

¡Cuidado con tu cosplay! Los objetos prohibidos en la alfombra roja de ‘Demon Slayer’

¿Tienes todo listo para ir como Tanjiro o como Shinobu Kochō? Sea cual sea el cosplay que decidas usar para ir al preestreno de la cinta, debes tener en cuenta que hay restricciones.

Está prohibido entrar al centro comercial con katanas, incluso si son de plástico con madera.

No puedes ingresar con máscaras.

Están prohibidas las armas.

En cambio, se permitirá portar haoris, accesorios temáticos y playeras alusivas a Demon Slayer, siempre que no representen un riesgo.

¿Cómo llegar a la función especial de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’?

Una de las maneras más sencillas para llegar a la plaza Toreo Parque Central es hacer uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 (color azul) es la más cercana.

Al bajar solo deberás caminar para llegar o de lo contrario, puedes tomar el camión con la ruta Cuatro Caminos - Palo Sólo.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Infinity Castle’?

La sinopsis indica que la historia se ubicará luego de lo último que se vio en Demon Slayer: Infinity Castle, ya que mostrará a Tanjiro Kamado como un cazador de demonios junto a sus camaradas Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

No obstante, los problemas comienzan cuando Kagaya Ubuyashiki, el líder del Cuerpo de Exterminio de Demonios está en peligro, por lo que Tanjiro y Hashira se apresuran hacia la sede central, pero de repente caen en un profundo descenso hacia un espacio misterioso en manos de Muzan Kibutsuji.

“Tanjiro y el Cuerpo de Exterminio de Demonios han caído en manos de los demonios y ahora se encuentran en el Castillo Infinito. Y así es como el campo de batalla se enciende para la batalla final del Cuerpo de Exterminio de Demonios contra los demonios”, indica la sinopsis.

El tráiler adelantó combates decisivos dentro del Castillo Infinito, como:

Shinobu Kocho vs. Doma (Luna Superior Dos).

Tanjiro Kamado y Giyū Tomioka vs. Akaza (Luna Superior Tres).

Si no puedes acudir a la función especial, no te preocupes. La película llegará a cines de todo México el 11 de septiembre de 2025, como la primera entrega de la trilogía final del Castillo Infinito.

El filme ya es un éxito en Japón, donde se estrenó en julio y recaudó más de 37.5 millones de dólares en sus primeros días. Tras el fenómeno mundial de Mugen Train, que alcanzó más de 507 millones de dólares en taquilla, la expectativa en torno a esta nueva cinta es altísima.