Soltó a los demonios: Arrestan a estudiante coreano por grabar ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en cine

'Demon Slayer: Castillo Infinito' se estrenó en Japón hace unas semanas. Un joven grabó la película y lo arrestaron.

El estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito es el más esperado en México, aunque en Asia ya está disponible, lo que llevó a cintos de fanáticos a verla en cines, pero uno de ellos fue arrestado por presuntamente grabar la película con fines de piratería.

Ahora, el joven que cacharon con una grabación de más de dos horas en la que aparece la película de Kimetsu No Yaiba puede enfrentar severas sanciones, que van desde multas muy altas hasta años de cárcel.

Esto no es novedad, pues desde antes de su estreno en Japón el 18 de julio pasado, las productoras detrás de la película de anime más esperada del año (Aniplex, Toho, y Shueisha), advirtieron que serían muy estricto con el tema de filtraciones de películas y piratería.

Así detuvieron a joven surcoreano por piratería de ‘Demon Slayer: Infinite Castle’

Esto ocurrió a finales de julio, pero el caso se dio a conocer recientemente como una especie de ‘advertencia’ de Japón, quien lucha contra la piratería incansablemente.

Un joven de 24 años llamado Shim Jun-woo acudió como otros fanáticos de Demon Slayer para la película de Castillo Infinito y ver a Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatzuma e Inosuke Hashibira luchar codo a codo con los cazadores de demonios, quienes se enfrentan a Muzan Kibutsuji.

Las Lunas Demoníacas son los principales villanos de este anime. (DemonSlayerUSA | Befunky)

Sin embargo, había algo diferente en él: presuntamente tenía la intención de vender la película en forma de piratería, aunque autoridades japonesas lograron detenerlo con ‘las manos en la masa’, o en este caso, con la película en el celular.

¿Joven coreano robó discos para ‘piratear’ película de ‘Demon Slayer’?

Información de medios locales como Mainichi Japan explican que Shim Jun-woo fue detenido este jueves por la policía de Tokio, acusado de presunta piratería. ¿Pero qué pasó?

Tras el estreno de la cinta del manga japonés (como Da da Dan) el pasado 30 de julio detuvieron al joven, identificado como estudiante de escuela vocacional, pues era sospechoso de robo y otros cargos tras hacer una compra grande con una tarjeta que no le pertenece.

Sospechosamente, se detectaron 200 discos Blu-ray, en los que presuntamente planeaba quemar la película y venderla, por lo que le pidieron inspeccionar su celular.

En el celular que le decomisaron a Shim Jun-woo se encontraban grabaciones de alrededor de 2 horas y 35 minutos que corresponden a la película japonesa.

El joven tenía material en su celular de la película 'Demon Slayer: Castillo Infinito'. (Fotoarte: El Financiero | Crunchyroll | Kimetsu no Yaiba)

¿De qué acusan a joven que grabó ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en el cine y qué penas puede enfrentar?

Gracias a esto, al joven estudiante de 24 años se le acusa de violar la ley de derechos de autor, que en Japón es muy estricta, además de presunta piratería.

Por tratar de vender la película de forma no autorizada, el estudiante originario de Corea del Sur puede enfrentar penas que van desde multas cuantiosas hasta 10 años de cárcel, de acuerdo con medios locales.

En Japón, grabar películas en salas de cine y difundir material sin autorización es considerado un delito grave, además de que

La cinta, que ya rompió récords de audiencia en Japón, marca el inicio de la trilogía final que cerrará la historia de Tanjiro Kamado, Nezuko y los Pilares cazadores de demonios, en su enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y las 12 Lunas Superiores.

¿Cuándo se estrena ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México?

La espera está a punto de terminar, pues Demon Slayer: Castillo Infinito se estrena oficialmente en cines mexicanos el 11 de septiembre de 2025.

'Demon Slayer: Castillo infinito' vive su estreno mundial en septiembre de 2025. (Fotos: Shutterstock / Gemini IA).

No obstante, como parte de su lanzamiento especial, Cinépolis Parque Toreo alberga una función anticipada el 7 de septiembre, donde los asistentes podrán disfrutar antes que nadie del inicio de esta esperada saga final.

La preventa de boletos comenzó el 15 de agosto de 2025 tanto en Cinépolis como en Cinemex y, como era de esperarse, las páginas colapsaron. Solo algunos cuantos tuvieron acceso a entradas.

¿Qué esperar de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Este largometraje adapta el arco del Castillo Infinito, uno de los más aclamados del manga creado por Koyoharu Gotouge. Aquí, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los Pilares como Giyu Tomioka y Kyojuro Rengoku (a través de flashbacks) se enfrentarán a las batallas más épicas contra las Lunas Superiores, con el objetivo de derrotar a Muzan Kibutsuji.

Bajo la animación impecable de Ufotable y la música de Yuki Kajiura junto a Go Shiina, la cinta promete una experiencia inmersiva que combina acción, emoción y momentos decisivos en la historia de Nezuko.