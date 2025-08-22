‘Mejor cállate’: Usuarios bautizan ‘Lady Cineteca’ a mujer por escándalo en función de cine (VIDEO)

En redes sociales se difundieron videos de 'Lady Cineteca', mujer que actuó de forma agresiva en una función. (Fotos: Cuartoscuro / Gemini AI)

De la misma forma en que nació ‘Lady Racista’ en redes sociales, surge ‘Lady Cineteca’, una mujer acusada de reaccionar agresivamente contra asistentes a una función de cine.

Una de las salas de la Cineteca Nacional fue sede de este desencuentro entre algunos asistentes a la función de Eddington, de Ari Aster, por la tarde-noche del 21 de agosto.

Sin embargo, un joven denunció en redes sociales la actitud agresiva de una chica, que de acuerdo con su testimonio tenía comportamiento inadecuado al momento de la función.

¿Cómo surgió ‘Lady Cineteca’?

En X, un usuario identificado como Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) compartió un hilo en el que cuenta su mala experiencia en una función de la Cineteca Nacional, ubicada en la colonia Xoco de la CDMX.

De acuerdo con su relato, una joven que estaba cerca de dónde él y sus amigos se sentaron, platicaba constantemente en voz alta, además de que hacía ruidos molestos, por lo que en varias ocasiones le pidieron, guardara silencio.

El incidente ocurrió en la Cineteca Nacional de la colonia Xoco. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Así fue la pelea de ‘Lady Cineteca’

“Al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control”, asegura el joven, quien compartió unos videos en los que se ve a la mujer gritar y patalear.

“Aprende a convivir (…) lárgate”, se le escucha decir. Ya que algunos de sus acompañantes lograron contenerla, otra mujer (presuntamente del grupo de amigos de Padrón) “Está loca, ahora entiendo por qué toda la película habló, pinche loca”.

En ese momento, la ira de aquella muchacha (vestida de rosa) se desató y, de manera agresiva, se acercó a la otra y le dijo: “A mí no me vas a decir loca, estúpida; no me vas a decir loca”, mientras dos chicos que la acompañaban trataron de contenerla.

Tras una serie de quejas provenientes de aquellos que también la insultaron al decirle ‘loca’, como: “Mejor cállate en el cine cuando pagues un boleto”, la situación en la sala de cine se tranquilizó un poco.

Al final del primer clip, una de las amigas de la nueva ‘Lady’ de redes sociales dijo: “Una disculpa, perdón por andar hablando toda la película”.

Usuario señala a la Cineteca Nacional por falta de seguridad

El incómodo momento no se quedó ahí, pues el usuario de X se quejó de la seguridad de la Cineteca Nacional, pues en ningún momento se acercaron a contener la situación y tratar de ‘calmar las aguas’.

“Lo que más preocupa es la falta de seguridad y atención que hay por parte de la misma @CinetecaMexico. Nadie estuvo al tanto de lo que pasó durante casi 20 minutos en la sala y uno de nosotros tuvo que ir a buscar a los policías de la entrada de Mayorazgo”, asegura.

Sebastián Padrón y sus amigos se quejaron con la seguridad del lugar por las conductas violentas de ‘Lady Cineteca’, pero estas no intervinieron porque no pasó de una discusión verbal.

Cineteca Nacional de Chapultepec La sala de la Cineteca Nacional se convirtió en 'ring'. (Foto: Presidencia)

“El tema es que no existe un protocolo de seguridad sobre lo que pudiera pasar dentro de una sala, de una pelea a incluso algo más grave. Espero lo tomen en cuenta y no esperemos a que suceda lo peor”.

¿Por qué se comportó así ‘Lady Cineteca’?

Al final, la misma joven reconoció que en ocasiones sufre de ataques de ira y ansiedad, motivo que detonó en su comportamiento agresivo ante las peticiones de los otros usuarios de la Cineteca.

“Soy una persona que tiene ataques de ansiedad, sí; ataques de ira, sí. ¿Por qué si te estoy pidiendo ‘cállate’ y ‘déjame en paz’ no lo haces?”, le dijo gritando a la otra chica.

Debate sobre ‘Lady Cineteca’

Después de que la situación se viraliza en redes sociales, el debate se abrió entre quienes cuestionaron la reacción de exhibirla, cuando probablemente la chica tuviera un trastorno psicológico, como Síndrome de Tourette.

Del otro lado, están quienes señalan que, en caso de que tuviese alguna condición diferente, y si es consciente de sus ataques de ira, evite cualquier lugar público, para prevenir alguna tragedia, además de que compartieron lo molesto que es escuchar a gente hablar durante una película.