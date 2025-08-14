Abre Cineteca Nacional Chapultepec: ¿Cuándo y cómo es la apertura con funciones gratis?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Cineteca Nacional Chapultepec abrirá a partir de este viernes 15 de agosto.

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la celebración del Día del Cine Mexicano, donde, acompañada de mujeres indígenas, anunció la apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec, que tendrá funciones gratis por una semana.

Sheinbaum dijo que este espacio es un símbolo de su gobierno y del que encabezó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Este es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación, es convertir una fábrica de armas (...) en un espacio público para todo el pueblo de México, es convertir un espacio militar en una zona cultural”, aseguró Sheinbuam sobre la Cineteca Chapultepec, que se construyó donde antes se ubicaba una antigua ensambladora de armamento.

Sheinbaum también recordó que este es un “trabajo de seis años”, el cual se remonta a cuando era jefa de Gobierno (2018-2023).

¿Cuándo abre la Cineteca Chapultepec?

Sheinbaum señaló que este viernes 15 de agosto será la apertura de la Cineteca Chapultepec.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, oficializó la apertura de lo que será la tercera sede de la Cineteca Nacional y reiteró que esta primera sesión estuvo dedicada a las mujeres indígenas.

La Cineteca Nacional Chapultepec se encuentra en la zona de Santa Fe, al poniente de CDMX. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

“A partir de mañana se abren las puertas de esta Cineteca Chapultepec con el ciclo de cine, pero con una semana gratuita (...) Vamos a celebrar con dos semanas de funciones en 26 estados de la república, en nuestras tres Cinetecas Nacionales con más de 350 funciones”, concluyó Curiel de Icaza sobre estas proyecciones que irán del 15 al 30 de agosto.

¿Dónde está la Cineteca Nacional Chapultepec?

La Cineteca Nacional Chapultepec está ubicada en Av. Vasco de Quiroga 1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Cómo llegar a la Cineteca Nacional Chapultepec?

Si vas en transporte público, la mejor ruta implica llegar a la estación Constituyentes, de la Línea 7 del Metro.

Ahí deberás abordar la Línea 3 del Cablebús para bajarte en la estación Cineteca Nacional Chapultepec/ Bodega de Arte.

Horarios y costo de las entradas de la Cineteca Nacional Chapultepec

Las entradas serán gratis durante la primera semana. Una vez pasado ese periodo, el costo de la entrada general será de 70 pesos, mientras que las personas menores de 25 años, estudiantes y personas adultas mayores pagarán 50 pesos.

De acuerdo con el sitio oficial de la Cineteca Nacional, martes y miércoles hay promoción en el costo de los boletos, que se venderán a 50 pesos para cualquier función. Cabe destacar que ese descuento no aplica para Muestra, Foro y Talento emergente.

La Cineteca Nacional Chapultepec tiene un horario de lunes a domingo de 11:30 a 18:00 horas.

¿Qué películas se proyectaron en el Día del Cine Méxicano?

En el marco del Día del Cine Mexicano, que se conmemora desde 2017 para reconocer el legado de la cinematografía mexicana, Sheinbaum aseguró que esta fecha es también un símbolo de “justicia para las mujeres indígenas”.

La celebración del Día del Cine Mexicano se realizó en la sala 4 de la Cineteca Nacional de Chapultepec. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La primera proyección del Día del Cine Mexicano 2025 estuvo dedicada a Li cham (Morí), la ópera prima de la directora tsotsil Ana Ts’uyeb, quien en esta cinta retrata la resistencia la de las mujeres de su familia y su representación en el movimiento indígena zapatista, que se levantó en armas contra el Gobierno mexicano en 1994.

“Es un documental de la historia de mi mamá, de mi tía y de mi cuñada, Faustina, pero también es la voz de muchas mujeres, porque es una voz que rompe el silencio de las violencias patriarcales que vivimos”, apuntó Ts’uyeb.

Con información de EFE.