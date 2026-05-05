María Adela niega desaparición en psiquiátrico y denuncia abusos de su madre; recibe protección de Fiscalía CDMX

María Adela dijo que ingresó por voluntad propia a un hospital psiquiátrico, pero no quiso estar en contacto con su madre. (Captura de pantalla)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que brinda protección a María Adela, la joven reportada por su madre como desaparecida y encontrada en un hospital psiquiátrico de la capital del país.

María Adela fue hallada el 15 de abril en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde recibía atención médica, dijo la Fiscalía CDMX en un comunicado.

La joven de 26 años aseguró que ingresó por su propia voluntad y que no había sido víctima de ningún delito, pero no quiso restablecer contacto con su madre, quien levantó el reporte de su desaparición.

“Refirió hechos relacionados con posibles conductas de violencia familiar, por lo que la Fiscalía CDMX inició de oficio una carpeta de investigación y le otorgó medidas de protección”, añade el comunicado.

¿Qué sabemos de la situación médica de María Adela, reportada como desaparecida?

A pesar de haber sido ingresada en un hospital psiquiátrico, el personal médico afirmó que la paciente tiene plena capacidad de decisión y que durante su internamiento estuvo en contacto con su familia.

“Tras recibir su alta médica el 3 de mayo, la joven reiteró públicamente que no fue privada de la libertad ni internada contra su voluntad. Precisó que su estancia en el INPRFM respondió a una decisión personal en el contexto de su atención médica”, agrega el documento.

María Adela negó haber sido víctima de delitos como trata de personas y también negó las posibles conductas ilícitas de la institución.

En cambio, aseguró que recibió apoyo del hospital para no dar información o versiones que vulneren su integridad.

¿Qué dijo María Adela sobre su supuesta desaparición en la CDMX?

Al respecto, María Adela dio una conferencia de prensa en la que confirmó lo dicho por la Fiscalía capitalina y dejó claro que no se trató de un caso de desaparición forzada sino que se ausentó de forma voluntaria.

Por medio de dicho encuentro con medios de comunicación, la joven pidió a su madre que termine la campaña de desinformación en su contra y la acusó de abusar de ella de manera física y psicológica.

“Tuve un intento de suicidio e ideas suicidas, si no fuera por mis amigas, no estaría aquí. Mi mamá a través de sus intervenciones legales interrumpió mi tratamiento y no me dejó recuperarme como debería, lo retrasó bastante”, dijo.

Además, María Adela aseguró que teme por su vida y ya recibió protección de las autoridades del estado e hizo un llamado a denunciar a quien continúe desinformando sobre su caso.

“No quería ver a mi mamá porque sabía que si la veía me iba a querer sacar de ahí. Al final ella me obligó a verla aún en contra de mi voluntad y de que no me sentía segura. Al final el hospital y la fiscalía me ayudaron a salir sin que ella se enterara”, apuntó María Adela.

Desde abril, la madre de María Adela viajó a la CDMX para buscar a su hija y expresó su preocupación de que fuera víctima de una red de trata de personas o algún otro delito tras la negativa del hospital psiquiátrico de permitirle verla y tener contacto con ella.

La madre reportó la desaparición de María Adela luego de que la joven viajó a la CDMX a una supuesta entrevista de trabajo y fue encontrada días después internada en el hospital psiquiátrico.