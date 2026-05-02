María Adela desaparece por segunda vez en CDMX: Psiquiátrico la da de alta, pero no notifica a familiares

Adela Morales viajó a la CDMX por una supuesta oferta de trabajo, pero su madre la encontró en un hospital psiquiátrico. (FB: María Adela Morales)

El caso de María Adela Morales Correa, arquitecta de 26 años originaria de Chetumal, volvió a encender las alertas luego de que fuera dada de alta del hospital psiquiátrico donde permanecía internada en la Ciudad de México, sin que su familia fuera notificada. Desde entonces, se desconoce nuevamente su paradero.

Su historia salió a la luz el pasado 23 de abril, cuando sus familiares denunciaron que la joven había viajado semanas antes a la capital por una oferta de trabajo. Sin embargo, poco después dejaron de tener contacto con ella vía WhatsApp. Tras varios días de búsqueda, finalmente lograron localizarla en el Instituto Nacional de Psiquiatría.

¿Cómo desapareció María Adela Morales por segunda vez?

De acuerdo con sus familiares, la joven fue retirada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz el jueves 30 de abril al mediodía. En ese momento, su madre, Cristina Ramírez Tapia, realizaba trámites legales para obtener acceso a la información médica de su hija y poder verla.

La familia denunció que el personal del instituto no les avisó sobre la salida de María Adela, a pesar de que ya existía un amparo en curso relacionado con el caso. Esta situación aumentó la incertidumbre, ya que no saben quién se la llevó ni a dónde fue.

“Lo único que queremos es que regrese a casa. Desconocemos su paradero”, dijo a medios una de las parientes de la joven.

María Adela Morales Correa, de 26 años, fue hallada por su familia en el Instituto Nacional de Psiquiatría en CDMX. (Especial.)

Adela llegó a CDMX por trabajo y terminó en un psiquiátrico

María Adela fue reportada como desaparecida desde el pasado 9 de abril. Semanas antes, el 27 de enero había viajado a la capital por una oportunidad de trabajo. Según su madre, antes de perder contacto con ella, la joven le comentó que se sentía incómoda con las personas con las que convivía.

Tras buscarla por sus propios medios, la familia logró encontrarla en el hospital psiquiátrico, donde presuntamente ingresó por una crisis depresiva. Sin embargo, desde entonces, su madre ha señalado varias irregularidades por parte del instituto.

Entre ellas, mencionó que se permitió la entrada a dos mujeres desconocidas—identificadas como Georgina y Andrea— quienes habrían estado con María Adela en la ciudad. La familia cuestiona quiénes son realmente y qué relación tenían con la joven.

También denuncian que estas personas tuvieron acceso a María Adela dentro del hospital, incluso con más facilidades que la propia madre. En una de las visitas, Cristina Ramírez aseguró que encontró a su hija confundida, con miedo y visiblemente afectada.

El instituto informó el 29 de abril que la joven estaba internada por voluntad propia y que la comunicación con su familia dependía de su autorización. Aun así, la madre promovió un amparo para conocer su diagnóstico y permitir la revisión de especialistas independientes.

El Instituto Nacional de Psiquiatría aseguró en un comunicado que no difundirá detalles clínicos de María Adela.

Madre acusa a fiscalía de CDMX de omisión

La madre de María Adela acusó a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Ciudad de México (FIPEDE) de no brindarle apoyo suficiente e incluso de obstaculizar la denuncia.

Ahora, tras la salida de María Adela del hospital, no hay información sobre su ubicación ni sobre quién se hizo cargo de su resguardo. Por ello, la familia pide ayuda para localizarla, pues no descarta un posible secuestro o caso de trata de personas.

Con información de Quadratín y Quintana Roo News.