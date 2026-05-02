Liga MX Femenil Rayadas vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de cuartos de final?

El partido de Cruz Azul vs. Monterrey de la Liga Femenil MX se trasmite en vivo mediante streaming. (Foto: EFE/ Unsplash/ Imagen generada con ChatGPT)

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su fase decisiva con el duelo de vuelta entre Rayadas de Monterrey y Cruz Azul, una serie que quedó abierta tras el empate en el partido de ida. El conjunto regiomontano buscará aprovechar su condición de local para avanzar, mientras que las celestes llegan con la intención de dar la sorpresa en territorio rival.

El primer capítulo dejó un 1-1 que obliga a ambos equipos a definir la eliminatoria en el Estadio BBVA. La serie se mantiene sin ventaja amplia, con un antecedente inmediato de equilibrio en el campo y momentos en los que cada escuadra impuso condiciones. Ahora, el margen de error es mínimo en la disputa por un lugar en semifinales.

Lucia Garcia de Rayadas celebra un gol en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

Rayadas vs. Cruz Azul en Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de vuelta

El partido de vuelta entre Monterrey y Cruz Azul se juega hoy por la tarde. Te compartimos todos los detalles para seguir el juego en vivo.

Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Horario : 18:15 horas (tiempo del centro de México)

: 18:15 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio BBVA

: Estadio BBVA Transmisión: YouTube y ViX

Este encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, donde el segundo lugar de la tabla general enfrenta al séptimo clasificado. La serie se definió tras el cierre del torneo regular, en el que Cruz Azul aseguró su lugar en la fase final.

¿Cómo llegan Rayadas y Cruz Azul a la vuelta de la Liguilla?

El partido de ida terminó con empate 1-1 en un duelo que se caracterizó por la disputa en la mitad de la cancha y oportunidades para ambos equipos. Rayadas tomó la ventaja en el minuto 17, cuando la costarricense Valeria del Campo anotó tras un tiro de esquina.

Cruz Azul reaccionó con mayor presencia ofensiva durante el resto del encuentro. El equipo generó aproximaciones constantes, aunque se encontró con una defensa que había sido la más sólida del torneo regular. En la segunda parte, las celestes mantuvieron la posesión del balón, pero no lograron concretar sus llegadas.

El empate llegó en la recta final del partido. En el minuto 89, tras una falta dentro del área, se señaló penalti a favor de Cruz Azul. La nigeriana Uchenna Kanu ejecutó desde los once pasos para igualar el marcador 1-1.

Este resultado deja la serie abierta para la vuelta, con Monterrey obligado a capitalizar su localía y Cruz Azul con la posibilidad de competir por el pase tras haber resuelto el marcador en el cierre del primer encuentro.

En el contexto del torneo, Rayadas terminó como segundo lugar de la tabla con 40 puntos, mientras que Cruz Azul ocupó la séptima posición con 31 unidades. La diferencia en la clasificación no se reflejó en el resultado de la ida, lo que mantiene la eliminatoria sin un favorito definido en el marcador global.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

A continuación, los cruces de cuartos de final del Clausura 2026, con resultados disponibles hasta el momento:

Los enfrentamientos quedaron definidos tras la jornada 17 del torneo regular, en la que América finalizó como líder con 42 puntos. Monterrey ocupó el segundo lugar, seguido por Tigres, Pachuca, Guadalajara, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez.

En otros duelos de esta fase, América enfrenta a Juárez, mientras que Tigres se mide ante Toluca en una serie que reúne a dos de las delanteras más productivas del campeonato. Pachuca y Guadalajara protagonizan otra eliminatoria con diferencia mínima en puntos durante la fase regular.

Además, el torneo dejó como máximas goleadoras a Diana Ordóñez (Tigres) y Eugénie Le Sommer (Toluca), ambas con 18 anotaciones, mientras que jugadoras como Uchenna Kanu y Charlyn Corral también figuran entre las principales anotadoras del campeonato.

La definición de los cuartos de final continuará durante el fin de semana, cuando se disputen los partidos de vuelta que determinarán a los cuatro equipos clasificados a semifinales del Clausura 2026.

Con información de EFE