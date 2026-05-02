Qualy del GP de Miami 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en la clasificación?

Luego de la qualy, la carrera del Gran Premio de Miami 2026 se realiza el domingo 3 de mayo por la tarde. (Foto: Cortesía Cadillac F1 Team)

Las actividades en el Autódromo Internacional de Miami continúan este sábado. Luego de la sprint del Gran Premio de Miami, se disputa la clasificación para la carrera del domingo, donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará mejorar su posición.

Durante la qualy sprint del GP de Miami, el hijo de Antonio Pérez Garibay quedó eliminado en la primera sesión y largó desde la posición 19, por lo que el piloto mexicano intentará revertir los resultados obtenidos.

En la parte alta de la parrilla, Charles Leclerc ha mostrado un buen rendimiento a lo largo del fin de semana; sin embargo, la competencia es fuerte: Kimi Antonelli continúa marcando buenos tiempos y los pilotos de McLaren parecen haber reaccionado tras un inicio de temporada flojo.

'Checo' Pérez compite este fin de semana el Gran Premio de Miami. (Foto: AP).

F1 HOY: ¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Miami 2026?

Este sábado es un día cargado de actividad en el Autódromo Internacional de Miami, ya que en punto de las 2:00 de la tarde arranca la clasificación de la Fórmula 1. Está previsto que tenga una duración de una hora, siempre que no se presenten incidentes.

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

sábado 2 de mayo de 2026 Hora: 2:00 de la tarde (tiempo del Centro de México)

2:00 de la tarde (tiempo del Centro de México) Sede: Autódromo Internacional de Miami

A pesar de que el pronóstico de tormentas eléctricas en Miami, Florida, para el fin de semana había generado preocupación entre los aficionados al deporte motor, la FIA no ha informado sobre modificaciones en los horarios del Gran Premio.

Gran Premio de Miami 2026: ¿Dónde ver la qualy de la F1 EN VIVO?

Todas las actividades del Gran Premio de Miami pueden seguirse a través de una transmisión en vivo que, para México, está disponible mediante dos plataformas. Las opciones para ver la Fórmula 1 son las siguientes:

Sky Sports F1

F1 TV

Ambas plataformas ofrecen la transmisión, así como análisis de cada sesión en tiempo real; sin embargo, debes considerar que para acceder a ellas se requiere una suscripción. En caso de no contar con ella, puedes seguir las actualizaciones en el sitio web de El Financiero Deportes.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Miami 2026?

Luego del parón tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, finalmente regresa la actividad de la Fórmula 1 con el GP de Miami, que celebra su carrera este domingo 3 de mayo.

La transmisión estará disponible a partir de las 2:00 de la tarde mediante las plataformas Sky Sports F1 y F1 TV; además, en El Financiero Deportes encontrarás el vuelta a vuelta del Gran Premio de Miami.

La carrera, pactada a 57 vueltas, se disputa en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una longitud de 5.412 kilómetros, 19 curvas y tres largas rectas donde se alcanzan velocidades superiores a los 350 km/h.

Así es la pista del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: F1)

El circuito presenta cambios de elevación a lo largo de la vuelta. El principal se ubica entre las curvas 13 y 16, donde la pista asciende y desciende al pasar por encima de una rampa de salida y por debajo de varios pasos elevados, sobre terreno irregular.

La chicana de las curvas 14 y 15 tiene una entrada en pendiente ascendente, con una cresta en la parte central, seguida de un descenso pronunciado a la salida.