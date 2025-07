Antonio Pérez Garibay, papá de ‘Checo’, se divorció por el aire acondicionado: ‘Sigo enamorado de ella’

La causa del divorcio de Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, con su esposa Marilú Mendoza fue un desacuerdo con el uso del aire acondicionado, según reveló el político en una reciente entrevista.

Pérez Garibay y Marilú, quien mantiene un perfil privado y lejano a la vida pública, tuvieron tres hijos: Sergio ‘Checo’ Pérez, Paola, mánager del reconocido piloto, y Antonio ‘Toño’ Pérez, expiloto de la NASCAR.

¿Qué pasó entre Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza, los padres de Sergio ‘Checo’ Pérez?

En una entrevista en el canal de YouTube de la periodista Shanik Berman, Antonio Pérez Garibay detalla se separó de la madre de sus hijos desde hace una década.

“En el mundo, vas encontrando las situaciones y la realidad de la vida, todos, no sé si te ha sucedido a ti. Pero yo, ahora que he encontrado esto, me doy cuenta cómo podría funcionar un matrimonio por muchos años más”, explica.

Según el político tapatío, Marilú Mendoza fue la mejor elección de su vida y sigue enamorado de ella: “Nuestra relación fue maravillosa, creo que seleccioné a la mejor mamá (para sus hijos) del mundo, no me equivoqué (...) y el día de hoy, la mejor abuela. Déjame decirte, sigo enamorado de ella, es la mujer de mi vida, será la mujer de mi vida, pero como pareja ya no embonamos”.

Antonio Pérez Garibay ha apoyado a su hijo 'Checo' desde los inicios de su carrera (Foto: @aperezgaribay)

Pero el final de todo esto llegó con algo tan peculiar como el clima en su habitación marital, desacuerdo que escaló hasta su separación: “Desde que estábamos (...), encontramos el que fue nuestro principal problema. ¿Y cuál crees que sería? El aire acondicionado“.

De acuerdo con Pérez Garibay, él duerme “a 16 grados tapado con cobertor de pluma de ganso”, ya que le provoca migraña que sea de otra manera. Su exesposa apagaba el aire acondicionado durante la noche. “Entonces, yo me quedaba dormido y ella me apagaba el aire y escondió el control, porque ella dormía con pijama de franela, sábanas de franela”.

El papá de Sergio 'Checo' Pérez también tuvo una trayectoria en el automovilismo. (Foto: cuartoscuro)

El padre de ‘Checo’ Pérez encontró la solución, pues compró una nueva cama y terminó en otra habitación. “Me quedé en la recámara de abajo y no volví a subir” al cuarto con su entonces esposa.

“Yo creo que el día de hoy les recomiendo a los matrimonios jóvenes que se conozcan bien, que desde el principio vean eso”, recomienda Antonio.

Antonio agregó que no era un tema únicamente de la habitación: “También era en el carro. Cuando pongo el aire acondicionado en el carro, entonces ella apagaba el aire”.

Curiosamente, Marilú adoptó el hábito que le solía molestar su expareja: “Hace poco que voy a Guadalajara, me dice en su casa: ‘¿Qué crees? Ya duermo con aire acondicionado’. Le digo; ‘No, pues demasiado tarde’“, cuenta entre risas.

Asimismo, explica que tiene una buena relación con la madre de sus hijos: ”Cualquier cosa que me regaña, que me dice, que me empieza a pelear... Me voy a mi casa. No me gusta a lo tóxico, no me gusta la guerra".

En ese sentido, dio a conocer que está trabajando para convertirse en gobernador de Jalisco: “He encontrado una paz en mí, una felicidad, estoy realizado, me siento feliz, he encontrado lo que yo deseo hacer y esa parte“.