‘Checo’ Pérez: Ella es Paola, la hermana y representante del piloto mexicano de la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez debe a la familia Slim su carrera en el automovilismo y su llegada a la máxima categoría, la Fórmula 1, y también debe a su hermana Paola Pérez que él solo se preocupe por hacer bien su trabajo detrás del volante.

Paola y sus hermanos ‘Checo’ y ‘Toño’, heredaron la pasión por el automovilismo de su padre Antonio Pérez Garibay. Al expiloto y ahora político tapatío los llevaba a ver carreras cuando eran niños y también los puso a bordo de karts.

Ser mujer no fue impedimento para que Paola también corriera e incluso también mostró aptitudes detrás de volante. Sin embargo, ella no siguió el mismo camino profesional de sus hermanos, pues se dio cuenta que no había muchos lugares para las mujeres.

“El mundo del karti era mucha grosería, muchos hombres y solita me fui retirando. Me di cuenta que era un mundo para hombres y preferí enfocarme en la parte comercial, en los negocios. Esa es la parte que disfruto y que también es mi pasión”, comentó en una entrevista para el periódico Excélsior.

Paola Pérez se concentró en sus estudios académicos mientras su hermano ‘Checo’ comenzaba su carrera profesional en Alemania, a donde se mudó solo en busca de alcanzar su sueño.

“En mi casa siempre se hablaba de coches de carreras, siempre estábamos viendo que los patrocinios, mi papá enseñándonos cómo tocar puertas para pedir apoyo. Entonces fue algo que viví y aprendí en casa y que para mi se convierte también en una pasión”, contó a TV Azteca.

Cuando llegó la oportunidad para el piloto tapatío en la máxima categoría del automovilismo con el equipo Sauber, depositó su confianza en su hermana Paola como representante comercial. Además, dirige la Fundación ‘Checo’ Pérez.

“Era la persona correcta para tomar esa posición y estoy muy contenta y agradecida con la oportunidad de caminar juntos y lo que hemos logrado”, mencionó a TV Azteca.

Desde hace 12 años, los mismos que tiene ‘Checo’ Pérez en F1, Paola es la Directora Comercial del piloto y se encarga de buscarle patrocinadores y de negociar sus contratos con distintas marcas.

“Me encanta cuando llego a una negociación y estoy rodeada de hombres y les hablo de carreras. Nunca he sentido que ser mujer me frene”, compartió en una entrevista con TV Azteca.

Paola confiesa que su hermano menor es muy exigente y perfeccionista, pero se comprenden muy bien si dejan de lado su vínculo familiar para conseguir buenos resultados.

A Paola Pérez, además de apasionarle el automovilismo, le gusta la moda y el turismo, por lo que asegura que viajar a distintos países con su hermano no es un trabajo para ella, sino un sueño cumplido.

‘Checo’ Pérez pasó momentos muy difíciles, como durante su etapa en McLaren o cuando estuvo brevemente sin equipo en la F1, pero asegura que la familia Pérez Mendoza está muy orgullosa de él y de sus últimas temporadas con Red Bull Racing.