¿Quién es Antonio Pérez, hermano de ‘Checo’, piloto que compitió en campeonatos de NASCAR?

Sergio ‘Checo‘ Pérez es uno de los tres pilotos que actualmente lidera el campeonato de la F1, por debajo de Charles Leclerc y su coequipero Max Verstappen. No obstante no es el único del familia Pérez que emprendió una carrera en el deporte motor, su hermano Antonio también ha sido reconocido por dedicarse al automovilismo, pero no para la F1.

Antonio Pérez Mendoza, el hermano mayor de ‘Checo‘, se dedicó a correr para la serie NASCAR.

La National Association for Stock Car Auto Racing se dedica a las carreras de autos de producción, a diferencia de la Fórmula 1 que se compone de campeonatos de monoplazas.

Trayectoria de Antonio Pérez Mendoza

Antonio Pérez Mendoza, conocido como la ‘Tormentita Pérez‘, inició su trayectoria desde muy joven dentro del ‘karting‘. Sin embargo no fue hasta 2009 que su carrera comenzó a despegar de manera nacional e internacional con su participación en distintos campeonatos.

Al igual que su hermano menor, Antonio destacó por su talento dentro del automovilismo. Sin embargo, a diferencia de ‘Checo‘ Pérez, se enfocó en trabajar para las carreras de NASCAR.

Comenzó su carrera a principios de los años 2000, pero sería hasta 2007 que sus esfuerzos comenzarían a llamar la atención de las grandes escuderías. Y durante el campeonato de NASCAR de 2008 logró ser coronado como el ganador bajo la el equipo de Telmex Chivas Racing. Lo que sería uno de los momentos clímax de su carrera profesional en el medio.

Cuatro años después continuó demostrando su talento, logrando ser conocido como uno de los pilotos en el top 5 de al mando de un auto Telmex. Y luego en 2015 llegaría a obtener el campeonato de la categoría Súper V8.

El retiro de Antonio Pérez Mendoza

El piloto de NASCAR vio el retiro de su carrera profesional a principios del año 2017. Gracias a un comunicado que realizó en sus redes sociales, Pérez confirmó que dejaría a un lado el automovilismo para enfocarse en su familia.

Dentro de su anuncio agradeció al empresario Carlos Slim por su ayuda durante su trayectoria y campeonato en 2008. Actualmente no se tiene información si planea regresar a correr para NASCAR, pero continúa apoyando a su hermano Sergio ‘Checo’ Pérez en el campeonato de la F1.