¿Se retira? Esto hará ‘Checo’ Pérez cuando termine su contrato con Red Bull

Para Christian Horner, el contrato multianual que recién firmó Sergio ‘Checo’ Pérez con Red Bull Racing, pudo ser el último, pero para el piloto mexicano podría ser su último con el equipo, mas no en la Fórmula 1.

A pesar de que Horner, el jefe de la escudería austriaca dijo hace unos meses que ‘Checo’ está haciéndose mayor, el tapatío aún se siente joven y no piensa retirarse del automovilismo en un futuro cercano.

‘Checo’ habla sobre su retiro de la F1

El piloto jalisciense, de 32 años de edad, dijo en una reciente entrevista para Sport Bild que aunque su contrato con Red Bull Racing es hasta 2024, no se imagina retirándose de la F1 pues el automovilismo ha sido siempre su vida.

“Soy demasiado joven para eso [retirarse] y todavía me divierto demasiado. Incluso si el deporte toma mucho tiempo. Pero es así, la Fórmula 1 será tu vida. Y no puedes dejar eso atrás”, comentó.

‘Checo’ aseguró que el día que tenga que retirarse del automovilismo, no será difícil para él pues podrá disfrutar de tiempo completo de las cosas que le dan mayor felicidad, como estar con su familia o simplemente comer comida mexicana.

“Los mejores momentos de mi vida no tienen nada que ver con las carreras; por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Pero incluso las cosas simples significan mucho para mí; si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, estos son momentos que no se viven en la F1″, explicó.

Ser campeón es todavía el sueño de ‘Checo’

Con una década de carrera en la máxima categoría del automovilismo y actualmente en uno de los mejores equipos de F1, el tapatío no se conforma y sabe que tiene las herramientas para ganar un campeonato.

“Mi experiencia me ayuda allí. He visto casi todo en la F1. Agregue a eso el trabajo duro con el equipo y la energía que pongo en el entrenamiento de fuerza, entre otras cosas. Estoy en gran forma. Estas cosas me dan mucha confianza en mí mismo. Por eso no dudo que pueda llegar a ser campeón”, mencionó.

El piloto de Red Bull asegura que si su auto RB18 no falla y se adapta bien a él –lo cual le ha costado en las últimas carreras–, puede vencer a cualquier piloto, incluso a su compañero Max Verstappen; aunque admite que debe hacerlo en la mayoría de las carreras y no solo en unas cuantas.

“No me imagino lo que debe ser celebrar un título. Eso es exactamente lo que me motiva. Si no estuviera en un auto tan superior, probablemente ya no estaría en este deporte”, concluyó.