Cuando ‘Checo’ Pérez casi se queda fuera de la F1 antes de firmar con Red Bull

Aunque ahora el presente del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez parece prometedor luego de extender su contrato con la escudería Red Bull, antes de llegar al equipo austriaco vivió semanas de incertidumbre tras su salida de Racing Point en 2020, ya que luego de una buena temporada del mexicano decidieron seguir su camino con Sebastian Vettel.

El tapatío no tenía idea de lo que podría pasar en su carrera, así como su permanencia en la Fórmula 1. No tenía un lugar en la máxima categoría, así que las posibilidades incluso se abrían al Indycar. Los resultados no le fueron suficientes ya que marcó su mejor año y un cuarto lugar en el campeonato de pilotos.

La salida de ‘Checo’ Pérez de Racing Point

La administración a cargo de Lawrence Stroll no quiso continuar con ‘Checo’, quien incluso llegó a reconocer que no tenía un plan de respaldo al conocer la decisión, pero agradeció lo aprendido por cerca de una década en la Fórmula 1.

“No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”, escribió en un comunicado en septiembre de 2020.

No había indicios de que algún equipo lo volteara a ver. Pérez fue contratado por Force India en 2014 y los acompañó durante su reestructuración. “Todo tiene siempre un principio y un final”, dijo tras siete años trabajando juntos. “Mi ciclo con el equipo llegará a su fin. En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles”, remató.

Su salto a red Bull

El 18 de diciembre 2020, cinco días después del término de la temporada, Red Bull anunció al mexicano como el nuevo compañero de Max Verstappen. ‘Checo’ había sido elegido para reemplazar a Alex Albon.

“La oportunidad de correr para un equipo que lucha por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula Uno y será un momento de orgullo entrar en la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max”, manifestó para el anuncio.

Y no se equivocaba, ya que el neerlandés fue campeón en una polémica final en Abu Dhabi en la cual el oriundo de Guadalajara fue protagonista al ayudarlo a vencer a Lewis Hamilton.