Toto Wolff niega que buscó a Sergio ‘Checo’ Pérez como reemplazo de Hamilton en Mercedes

La temporada pasada de Fórmula 1 no terminó del todo bien para Lewis Hamilton y Mercedes, en contraste con el triunfo y felicidad en Red Bull Racing tras el campeonato de Max Verstappen.

El piloto neerlandés le arrebató el triunfo en Abu Dhabi y el campeonato a Hamilton en las últimas vueltas gracias al safety car y al apoyo de Sergio ‘Checo’ Pérez.

Aunque ‘Checo’ no ganó ningún trofeo en 2021, sí consiguió los aplausos de muchos aficionados por aquella increíble batalla con Hamilton en las últimas vueltas para conservar detrás al británico y permitir que Verstappen recortara distancia.

Lewis Hamilton “pasó días muy complicados”

Después de perder en Abu Dhabi y también su octavo campeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton terminó muy decepcionado y se rumoró que pensaba retirarse y no correr en la temporada 2022.

“Al principio, como para todos nosotros, no fue fácil aceptar la realidad, ciertamente no es una experiencia agradable”, confesó Toto Wolff en una entrevista para Motorsport Italia. “Lewis pasó por unos días muy complicados, pero siempre ha sido la persona más positiva dentro del equipo”.

Pero el británico “recuperó su espíritu y estaba totalmente concentrado en llevar este auto a la cima”, después de las primeras carreras de este año, comentó Wolff.

¿'Checo’ pudo reemplazar a Hamilton en Mercedes?

El jefe del equipo Mercedes-AMG rechazó los rumores de que pensó en el mexicano ‘Checo’ Pérez como posible sustituto de Hamilton si este decidía retirarse.

“Es una completa ca... Nunca he llamado a Sergio. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto. Así que nada de esto es cierto”, aseguró.

Wolff mencionó que aún en los escenarios menos alentadores, como fue el final de la temporada pasada y el inicio de la actual, él y el heptacampeón mundial siempre han coincido en querer mejorar y estar juntos cada año.

El expiloto también admitió que Max Verstappen “es un justo campeón que tiene lo que hay que tener”, pero no dejó pasar la oportunidad para nuevamente mencionar su molestia con la dirección de carrera en Abu Dhabi, a cargo de Michael Masi, pues la “honestidad deportiva se desplomó” ese día.