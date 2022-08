¿Porsche registra la marca F1nally y se acerca a Fórmula 1? Esto es lo que sabemos

Uno de los ‘gigantes’ de la industria automotriz podría unirse a la Fórmula 1 en los próximos años, pues Porsche ha registrado la marca F1nally, la cual parece un claro guiño a la máxima categoría del deporte motor.

El fabricante de autos de lujo alemán registró a F1nally ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, según el medio estadounidense CarBuzz, la cual contempla distintas áreas de producción.

La marca fue registrada en áreas como desarrollo industrial, análisis y diseño; actividades culturales y deportivas; servicios tecnológicos y científicos; diseño y desarrollo de hardware y software informático, entre otras.

¿Porsche comprará Red Bull?

En los últimas semanas se ha rumorado que Porsche podría regresar a la Fórmula 1 a través de la compra del 50 por ciento de las acciones de Red Bull Technologies.

Según el Morocco Conseil de la Concurrence, el fabricante alemán está muy cerca de concretar el acuerdo y este sería confirmada durante agosto.

Christian Horner, director de la escudería austriaca, comentó en declaraciones recogidas por Motorsport que aún “hay algunos detalles importantes” que deben revisar sobre los reglamentos técnicos, deportivos y financieros en la F1 para las unidades de potencia, por lo que todavía “hay un largo proceso”.

Las escuderías de la F1 siguen en espera de la aprobación del reglamento técnico de unidades de potencia para la temporada 2026, el cual permitiría la entrada de Porsche, además de Audi y Volkswagen.

“Eso se refiere, sobre todo, a los costes, la sostenibilidad, la gasolina de cero emisiones, a la igualdad de oportunidades como recién llegado, a más capacidad del uso del banco de potencia y cosas por el estilo”, explicó Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, a Motorsport.

Porsche se incorporaría a la Fórmula 1 hasta 2026, pero no como equipo, sino como suministradora de motores para la escudería austriaca. Actualmente, el fabricante alemán compite en el Mundial de Resistencia de la FIA.

“No oculto el hecho de que hemos estado negociando con Porsche, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Todavía no existe una regulación final para los motores en 2026, por eso no podemos confirmar nada”, comentó Marko. “Además, no olvides que también están Ferrari y Mercedes, que se oponen a dar ventajas a un recién llegado”.