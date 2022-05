Los alemanes tocan la puerta de la F1: Porsche y Audi alistan su llegada

El presidente ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, reveló este lunes que están avanzados los preparativos para que sus marcas Audi y Porsche se unan a Fórmula 1.

“Según ambas marcas premium, la Fórmula 1 es la palanca más importante para impulsar el valor de la marca... Con los planes para una mayor presencia en China y Estados Unidos, la atracción como el espectáculo de carreras de autos más grande solo va a crecer”, comentó Diess.

Este lunes a través de un video de YouTube, Diess detalló que el auge del campeonato en Estados Unidos representa una oportunidad que no se repetirá en mucho tiempo, “la Fórmula 1 se está desarrollando de forma extremadamente positiva en todo el mundo”.

“Eso está llegando ahora, y también llegará de cara a 2026, cuando los motores se electrifiquen en mucha mayor medida, incluso con combustibles sintéticos. Eso significa que necesitas un nuevo desarrollo de motores y que necesitas tres o cuatro años para desarrollar un nuevo motor... significa que puedes decidirte ahora por la Fórmula 1, o que probablemente no vuelvas a hacerlo hasta dentro de diez años”.

De acuerdo con Diess, Porsche y Audi entrarían a F1 por separado y el nombre de VW no formaría parte de los planes de la compañía en la F1, “VW no estará involucrada... No encaja y la marca no participará”. Porsche prevé llegar con un LMDh en Le Mans junto a Penske; Audi trabaja en el Rally Dakar.

Porsche, la marca de deportivos de Volkswagen AG, se encuentra cerca de lograr un acuerdo para ingresar a la Fórmula 1, sus planes son “bastante concretos”; mientras que por ahora las negociaciones de Audi están menos avanzadas.

Hace un mes, la junta de VW comentó la intención de que se unieran a la competencia a partir de 2026, cuando F1 busca cambiar a combustibles sintéticos, por lo que el cambio de tecnología podría representar una oportunidad para las marcas alemanas.