‘Checo’ Pérez busca casco de 7 mil dólares que perdió en la promoción del GP de Miami

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez asistió hace unos días a un evento organizado por la escudería Red Bull previo al GP de Miami para promocionar el circuito antes de la carrera del próximo 8 de mayo en la ciudad estadounidense. Sin embargo, no todo salió bien para el mexicano luego de que perdiera su casco.

De acuerdo con Car and Driver, el costo del elemento de seguridad que no volvió a ver desde su participación en ‘Race to Miami’ está valuado en unos 7 mil dólares (más de 142 mil pesos mexicanos).

“Alguien me lo quitó. Todavía lo estoy buscando. ¡No sé dónde está! Espero poder encontrarlo”, le dijo a Racing News 365.

La estrategia de ‘Checo’ Pérez

El originario de Guadalajara espera ir al ataque en la siguiente parte de la temporada 2022 de la Fórmula 1 para achicar distancias con el líder de Ferrari, Charles Leclerc, e incluso poder competirle a su compañero Max Verstappen.

“Siento que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull. No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí. Sé que puedo, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar campeonatos”, dijo a Fox Sports, a través de su patrocinador Inter Mx, quien fue clave para el campeonato el año pasado en Abu Dhabi.

Las actividades en Miami comenzarán el 6 de mayo. El equipo de Red Bull llega confiado después de subirse al podio en el Gran Premio de Emilia Romagna al conseguir el 1-2, el primero desde 2016 en Malasia.

El simulador le mostró a Pérez que debe trabajar más en ciertos aspectos como las largas rectas de la pista; aunque reconoció que uno de los factores más importantes para un buen resultado será el nivel aerodinámico y encontrar alguna forma de seguir reducir el peso de las monoplazas.