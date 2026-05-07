Tere Jiménez impulsa cooperación internacional para el cuidado del medio ambiente

La gobernadora Tere Jiménez destacó la importancia de impulsar acciones conjuntas en favor del medio ambiente y de un Aguascalientes más sostenible.

Al inaugurar el Foro Innovación y Sostenibilidad Ambiental, Una Mirada desde la Acción Exterior Local, la gobernadora resaltó algunas de las acciones que promueve su administración en materia de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, combate al cambio climático y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

“En Aguascalientes estamos trabajando actualmente en la conclusión del Distrito de Riego 001, que nos permitirá ahorrar agua en el campo; en las líneas moradas, que servirán para transportar aguas residuales tratadas y reutilizarlas en procesos industriales; en la rehabilitación del río San Pedro y, además, creamos la Agencia de Energía. Este foro es muy importante porque no solo estamos buscando las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, sino también una mejor calidad de vida”, indicó la gobernadora Tere Jiménez.

Pedro Matar, director general de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció que la capacidad de los gobiernos locales de participar en actividades internacionales y responder a los desafíos globales, es hoy un componente clave para que México pueda dar cumplimiento a compromisos como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, entre otros.

“Reiteramos nuestro compromiso de acompañar y fortalecer la vinculación internacional de las entidades federativas, convencidos de que la suma de esfuerzos locales contribuye de manera decisiva a las soluciones globales”, agregó Pedro Matar.

Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, señaló que la organización en la que colabora tiene presencia en más de 125 países y en más de 2 mil 600 ciudades, comprometidas con la construcción de un futuro sustentable.

“Los gobiernos estatales y municipales son el primer contacto con la ciudadanía y, en materia de cambio climático, deben mantenerse presentes e informados. Aún hay personas que dudan de la existencia del cambio climático, por lo que es fundamental tomar acción y concientizar a la población”, enfatizó Villaseñor Franco.

Javier Luis Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado de Nuevo León, señaló que los gobiernos estatales y locales están interconectados y trabajan en equipo para impulsar acciones a favor del medio ambiente.

“Estar en Aguascalientes siempre es un gusto; es un estado modelo en desarrollo, seguridad y buen gobierno. Los gobiernos estatales y locales somos parte de la solución ante el cambio climático y debemos asumir un papel más central en la conversación global”, sostuvo Navarro Velasco.

Lorena Martínez Rodríguez, representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los gobiernos locales y los organismos internacionales.

Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), precisó que las instituciones académicas tienen la capacidad de generar conocimiento y soluciones aplicables en favor del medio ambiente, por lo que reiteró el compromiso de la Máxima Casa de Estudios, de trabajar a favor de un Aguascalientes más sostenible.

Durante el evento se realizó la firma del convenio de colaboración entre la gobernadora Tere Jiménez y representantes de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) e ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, para fortalecer la cooperación en materia de sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo de políticas públicas desde lo local hacia lo global.

En el evento que se realizó en el Auditorio Dr. Pedro de Alba de la UAA estuvieron presentes Pilar Lozano Mac Donald, presidenta de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados; Jorge Schiavon, presidente del Consejo Consultivo de AMAIE; y Óscar Rébora, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales.