Estreno de ‘MasterChef 24/7′: Fecha, hora, dónde ver, dinámica, jueces, chefs invitados y más

Estos son todos los detalles de la temporada 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La cocina más famosa de México está lista para volver a encender sus fogones con el estreno de MasterChef 24/7, la nueva versión del popular reality que promete cambiar por completo la experiencia para los participantes y donde por primera vez el público tiene cierta decisión sobre lo qué ocurre dentro del programa.

Esta es la primera edición de MasterChef en este formato en toda su historia, pues ninguna otra adaptación en algún país se ha realizado de la misma forma.

Y aunque la dinámica cambia, regresan viejos conocidos del reality show como la chef Zahie Téllez, Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera, quienes serán los jueces (y verdugos) de los participantes.

Además, Claudia Lizaldi, conductora principal del reality, aseguró que a pesar de ser un formato sin interrupciones, se mantiene “la escencia” en el sentido de que es un show “familiar e inspirador”, contó durante la conferencia de prensa de la presentación.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera regresan como jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Cuándo se estrena ‘MasterChef 24/7′?

La competencia de MasterChef con formato 24/7 se estrena el domingo 17 de mayo.

El inicio del programa stá pactado para las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7′?

Las opciones para seguir el programa serán distintas a temporadas anteriores, especialmente porque esta edición contará con transmisión continua durante toda la competencia.

Para ver en vivo el reality existen las siguientes alternativas:

Azteca UNO (galas)

App y página web de TV Azteca

Disney+ (galas y transmisión 24/7)

Publicaciones en las redes sociales oficiales del reality

Claudia Lizaldi es la conductora principal de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los chefs maestros y cuál es su función en ‘MasterChef 24/7’?

Una de las novedades del programa será la incorporación de chefs maestros, quienes tendrán la tarea de orientar a los participantes con masterclass, consejos y acompañamiento personalizado.

Lili Cuellar

La especialista en repostería es conocida por su proyecto Los Vanilos, donde comparte recetas y contenido enfocado en galletas, pasteles y cupcakes. Además, ofrece cursos especializados en decoración.

“Tengo mi lado dulce, pero estoy aquí para poner mucha disciplina”, comentó durante su presentación en el reality.

Diego Niño

El chef mexicano es reconocido por apostar por una cocina experimental y arriesgada. Actualmente lidera la cocina del hotel The St. Regis Mexico City.

“Mi cocina es muy atrevida, debes dominar la técnica y luego una locura para crear”, aseguró.

Isabel Carvajal

Especializada en cocina tradicional, la chef también es empresaria y autora. Fundó el restaurante El sazón de Isabel, establecimiento que incluso fue visitado por el streamer Ibai Llanos.

“Soy muy cariñosa, pero también de carácter fuerte”, señaló.

Édgar Núñez

El chef Édgar Núñez se suma al reality con su experiencia en cocina mexicana contemporánea y como propietario del restaurante Sud 777.

En meses recientes también estuvo envuelto en polémica luego de denunciar públicamente a una influencer por presuntamente solicitar comida gratis a cambio de promoción.

“Trato de enseñar una o dos veces, la tercera ya no”, expresó.

Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar son los chefs maestros de la temporada 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuál es el papel de los jueces en ‘MasterChef 24/7′?

Los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera mantendrán la misma función de temporadas anteriores: probar los platillos, evaluar el desempeño de los participantes y definir quién abandona la competencia cada semana.

“Somos la autoridad dentro de la cocina, decidimos quien participa por el gran premio y no se queda con las ganas”, contó Zahie en una entrevista con El Financiero.

¿Qué pasa cada día dentro de ‘MasterChef 24/7′?

La dinámica dentro de MasterChef 24/7 se divide por días (similar al formato de La Casa de los Famosos México) y estos son los detalles de cada jornada.

Lunes de caja misteriosa y Poder del Pin

La semana inicia con el clásico reto de caja misteriosa, donde los participantes cocinan y el ganador obtiene inmunidad gracias al “Poder del Pin” y además se convierte en el primer capitán semanal.

Martes de beneficio y castigo

El segundo día está enfocado en la estrategia, con dinámicas que otorgarán ventajas y consecuencias dentro de la competencia.

Miércoles de batallas por equipos

La mitad de semana llega con retos grupales en los que los concursantes cocinan por evitar los mandiles negros.

Jueves de mandiles negros

Los participantes con peores resultados enfrentan la jornada de mandiles negros y quedan en riesgo de eliminación.

Viernes de reto de salvación

El viernes se realiza el reto de salvación para definir qué cocineros logran mantenerse dentro del programa. Ese mismo día también se abre una votación del público para rescatar a uno de los concursantes en peligro.

Domingo de eliminación

La semana cerrará con la gala de eliminación, donde nuevamente el público tiene la oportunidad de salvar a un participante antes de la decisión final de los chefs.

Tras la degustación final, uno de los concursantes debe abandonar la cocina de MasterChef 24/7.