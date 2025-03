La pequeña fonda de comida china de Adrián Herrera, de ‘MasterChef’: ¿Cuánto cuesta ir a su negocio familiar?

Un pequeño local decorado con cuadros de algunos personajes chinos, pandas y frases del libro Zhu Xian les dan la bienvenida a todo aquel que visita Fonda China, restaurante de un juez de MasterChef: Adrián Herrera.

“A mí no me gusta empezar con cosas muy ostentosas, muy grandes, dramáticas, me gustan las cosas pequeñas”, explica el juez de la nueva edición de MasterChef Celebrity sobre el tamaño que eligió para este local en su canal de YouTube.

Este es el segundo restaurante del chef Herrera, pues Fonda China es la ‘hermana’ de Fonda San Francisco, establecimiento que fue galardonado con una estrella Michelín, el importante reconocimiento gastronómico.

El juez ha dicho que el concepto de restaurante fine dining no va con él, por eso prefiere el concepto de fondas, donde le gusta experimentar.

Fonda China cuenta con servicio para llevar y para comer directamente en el restaurante, (Foto: Facebook/ Fonda China )

“Es un esfuerzo familiar. Aquí no hay socios ni nada por el estilo, somos mi familia y yo, los que estamos haciendo esto”, explicó previo a la apertura de la Fonda China en YouTube.

La administración la lleva Denise Lombard, esposa del chef Herrera, además, dos de sus hijos también forman parte del proyecto.

Aunque pueda parecer que no tiene sentido que un chef mexicano como Adrián Herrera, quien radica en Monterrey, haya abierto un restaurante de comida china, todo tiene una explicación y se remonta a la infancia del cocinero.

¿Por qué el chef Herrera tiene un restaurante de comida china? La historia detrás de Fonda China

En caso de que no lo sepas, el chef Adrián Herrera tiene familia de Tampico, un dato muy importante, ya que en entrevista con Chefs Latinos explicó que en esta ciudad radican una gran cantidad de personas chinas.

“Íbamos de niños a esos restaurantes (de comida china) y nosotros crecimos con esos platillos”, explicó sobre la influencia que tiene de la comida china; sin embargo, retomó esta inspiración mucho, pero mucho tiempo después.

Antes de ser chef, el juez de MasterChef Celebrity 2025 estudió dos años medicina, artes plásticas y hasta se volvió escritor; no obstante, después comenzó a prepararse para ser cocinero.

La familia de chef Herrera es de Tampico, luego en el que viven muchas personas originarias de China, por lo que cocinero creció rodeado de estos sabores. (Foto: Facebook/ Fonda China )

“Lo primero que aprendí fue la comida china, luego la mexicana”, reveló en la entrevista con Chef Latinos y aunque la apertura de Fonda China es muy reciente, este proyecto tardó mucho en cocinarse.

“Este es un proyecto que tengo desde hace 20 años, es un proyecto que llevó 20 años tratando de sacar adelante y por fin ya se hizo”, compartió en un video que subió a su canal de YouTube en 2023 para anunciar la apertura de Fonda China.

En este negocio participa la familia del chef Herrera, ya que se trata de un negocio familiar. (Foto: Facebook/ Fonda China )

Y debes tener en cuenta que el tamaño es completamente intencional, tal como explicó el chef: “a mí no me gusta empezar con cosas muy ostentosas, muy grandes, dramáticas, me gustan las cosas pequeñas, concisas, que podamos controlar”.

¿Qué tipo de comida se vende en Fonda China del chef Herrera?

Es común encontrar restaurantes de comida china en cualquier lugar, pero en Fonda China el chef Herrera promete platillos únicos con los que sus comensales se “desmayarán de lo bueno que está todo”.

Todas las preparaciones cuentan con el toque especial del chef Herrera, quien se encarga de fusionar los platillos de diferentes regiones de china con ingredientes mexicanos, a los cuales les da su estilo.

En la Fonda China se venden preparaciones originarias de China, fusionadas con ingredientes mexicanos. (Foto: Facebook/ Fonda China )

“Es mi interpretación de esas cocinas clásicas con ingredientes y técnicas mexicanas, hay recetas que nadie tiene”, explicó el chef Adrián Herrera al anunciar la apertura de Fonda China.

Es por este motivo que en su menú se pueden encontrar preparaciones como res con papas y jalapeño al curry, salteado de res poblano con salsa dousi, ajonjolí y epazote o pollo con salsa de hongos y chile ancho.

¿Cuánto cuesta comer en Fonda China, el restaurante del chef Herrera?

Comer en el restaurante del chef de MasterChef Celebrity es mucho más accesible que los platillos de otros jueces del reality, ya que el costo promedio por preparación es de 220 pesos y el menú es variable.

Debes tener en cuenta que todo dependerá de los platillos que decidas comer. En el caso de las bebidas, estas tienen precios de entre 35 y 50 pesos; en este restaurante no hay venta de alcohol.

Algunos de los platillos y precios que se pueden encontrar en Fonda China son los siguientes:

Entradas

Egg Rolls

Con verduras con porkbelly ahumado: 40 pesos

Camarón con chorizo chino: 40 pesos

Verduras con adobo rojo: 30 pesos

Salmón ahumado: 50 pesos

Otras entradas

Crispy chicken terrine cubes con salsa agridulce: 170 pesos

Costillas de puerco BBQ: 165 pesos

Albóndigas de camarón en caldo: 130 pesos

Para las preparaciones el chef Herrera utiliza ingredientes como chile serrano y hasta epazote. (Foto: Facebook/ Fonda China )

Camarones

Camarones en salsa de ajo rostizado: 210 pesos

Fideos dandán con camarones: 220 pesos

Camarones con aderezo de cacahuate: 210 pesos

Camarones al curry: 175 pesos

Puerco

Purrco Salteado con hongos y salsa hoisin: 175 pesos

Puerco agridulce: 175 pesos

Lo Mein: fideos fritos con puerco sazonado, todo en una salsa aterciopelada y deliciosa: 199 pesos

Pollo

Al curry, con glaseado de cacahuate o a la naranja: 180 pesos

En salsa de coco especiada: 190 pesos

Res

Res en salsa de ostión: 200 pesos

Res con papas y jalapeño al curry: 200 pesos

Salteado de res y poblano, salsa de dousi, ajonjoli y epazote: 210 pesos

Res con adobo de ajonjoli, pimiento y cebolla: 200 pesos.

En Fonda China se pueden encontrar algunos platillos que no existen en otros restaurantes. (Foto: Facebook/ Fonda China )

Arroces

Arroz frito con porkbelly ahumado: 199 pesos

Arroz frito con camarón: 200 pesos

Arroz frito del sabio confucio: 199 pesos

Arroz con verduras: 130 pesos

Arroz nuclear (con todo): 230 pesos

Vegetales

Fideos con chile y hongos del emperador Ming el Despiadado: 160 pesos

Fideos con adobo negro: 210 pesos

Verduras mixtas salteadas con su salsa: 165 pesos

Bebidas/ extras

Salsa china picosa: 25 pesos

Té de jazmín con jengibre o café: 50 pesos

Refresco o agua natural: 35 pesos

¿Dónde está el restaurante Fonda China del chef Herrera?

El restaurante del chef Herrera se encuentra ubicado en Nuevo León, la dirección exacta es Vasconcelos, poniente, número 351, colonia Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.

El horario de atención es de martes a domingo de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche, también se pueden pedir las preparaciones a través de plataformas de delivery.