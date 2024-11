¿Quién es Zahie Téllez, la economista y juez de ‘MasterChef’ que fue secuestrada en la México-Cuernavaca?

Una de las jueces de MasterChef vivió un terrible ‘sinsabor’ este sábado: Zahie Téllez fue secuestrada en la autopista México-Cuernavaca mientras viajaba con su esposo, el empresario Alberto Escobar, luego de que se detuvieron en el camino para atender a una entrevista telefónica.

Zahie Téllez y Alberto Escobar fueron rescatados en un operativo con drones, revisión de cámaras de seguridad y trabajo conjunto de autoridades de Morelos y CDMX, los encontraron con "un estado de salud estable, sin lesión alguna", destaca un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

La fama de la chef va más allá de esa desazón, su amor por la gastronomía ha conquistado paladares por años y su carisma la ha llevado a varios programas de televisión.

Ella fue juez de MasterChef Celebrity en 2023 y 2024, al lado del chef Adrián Herrera y el famoso cocinero Alfonso Cadena Rubio, dueño de Carbón Carbón y otros restaurantes como La Leche.

¿Qué estudió Zahie Téllez?

Zahie Téllez nació en Mazatlán, Sinaloa, tiene ascendencia libanesa por su mamá (Zahie Neme); desde 2001 está casada con Alberto Escobar, con quien adoptó a un niño que actualmente tiene 11 años.

La chef tiene 50 años y ha dedicado casi dos décadas de su vida a la gastronomía, aunque amaba la cocina desde niña, primero fue economista y politóloga.

Ella estudió Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en CDMX.

En 2022, Zahie estuvo en el programa Conversando con Cristina Pacheco, donde reflexionó sobre cómo la primera gran chef en la vida de las personas es la mamá o, en su caso, su papá Joaquín Téllez, un carpintero que la llevaba a pescar y cocinar todos los domingos.

“Ver a mi papá y su entusiasmo por cocinar, él se transformaba en la cocina, le enseñó a cocinar a mi mamá, es una alegría recordarlo, ¿cómo no iba a dedicarme a la cocina aunque soy economista y politóloga?“, narró a Cristina Pacheco.

¿Cómo se volvió chef Zahie Téllez?

En una charla con el canal Creativa Comunicación, Zahie agregó: “Me encantan los números, me encanta mi carrera (en el ITAM), creo que la volvería a hacer, no me arrepiento, pero nunca dejé de cocinar, al final la pasión te traiciona y te regresa".

El giro de profesión en su vida llegó cuando tenía 32 años, luego de trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando decidió estudiar en el Instituto Gastronómico Letty Gordon con el apoyo de su esposo; luego se fue a Italia a hacer una especialidad, sin saber el idioma, lo cual consideró un reto.

De regreso en México, Téllez trabajó en el restaurante Salotto y luego comenzó con los programas televisivos en el canal Gourmet en 2011, su primer programa fue Enchilarte.

“La vida me llevó a hacer televisión, lo disfruté muchísimo", mencionó a Creativa Comunicación.

Zahie tiene una especialidad en sommelier cervecero, también ha sido chef de la Cervecería Cuauhtémoc, en específico de la marca Bohemia, donde ha hecho catas y demás eventos.

Hace poco, lanzó el libro Mi historia a través de los sabores, en el cual publica su vida familiar a través de las recetas.

Entre sus negocios, tiene una colaboración de filipinas para chef con la marca de ropa Bravo, las cuales se venden en 1,249 pesos mexicanos; además, es creadora de contenido en redes sociales y con frecuencia participa en pódcast y diversos programas en línea.

Incluso hay una variedad de maíz azul híbrido en su honor, el H 303 Zahie, creada por Ricardo Ernesto Preciado Ortíz, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Programas de Zahie Téllez

La chef ha participado en producciones como:

Enchilarte

Sabor a Milpa

Gourmet Life

Gourmet Responde

Los favoritos de Zahie

Amigos a la mesa

Las mejores recetas Zahie

De chile, mole y pozole

Recetas caseras

MasterChef Celebrity 2023 y 2024

¿Cuál es el restaurante de Zahie Téllez?

Téllez tuvo un proyecto llamado José Guadalupe Platos de Cuchara, un negocio que abrió en 2014 en el Mercado Roma, en colaboración con Álex Zárate; sin embargo, cerró en 2017.

En una entrevista con Siete Caníbales en 2023, la famosa cocinera dijo: “No me da curiosidad tener un negocio, porque tengo la libertad de conocer el mundo. Cuando quiero cocinar me invento, busco a mis amigas y me voy a cocinar con ellas”.

Durante su presentación como juez en MasterChef Celebrity 2023, ella mencionó que es socia de cuatro restaurantes en Europa, pero no detalló los nombres.