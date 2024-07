‘Abuela de Dragones’: Ella es la ganadora de ‘MasterChef’ que sale en ‘La Casa del Dragón’ 2

¡Salió en la portada! Guadalupe Fiñana, ‘Abuela de Dragones’, la primera con el nombre, la verdadera Khaleesi, fan número 1 de Juego de Tronos, la que no arde en la cocina y ganadora de MasterChef, cumplió uno de sus sueños: apareció en un capítulo de la precuela La Casa del Dragón.

“En 2017, pensé que no llegaría a ver la última temporada de Juego de tronos”, escribió este 15 de julio en una historia de Instagram. La influencer cumple 90 años este 2024 y agregó en otra publicación las imágenes de su cameo en la serie: “¿Qué os parece el secreto que llevo guardando más de un año?”.

La influencer 'Abuela de Dragones' sale en la serie 'La Casa del Dragón'. (Foto: Instagram / @abueladedragones).

La Casa del Dragón’ temporada 2: El cameo de la ‘fan número 1′

Guadalupe aparece en una escena el episodio 2x5 de House of the dragon, ella es una de las personas de la multitud que observa una terrible escena en Desembarco del Rey: la cabeza de un dragón es paseada como símbolo de victoria por los ‘Verdes’ sobre los ‘Negros’, pero ese acto es visto como un mal augurio por el pueblo.

Ese momento no fue para nada una mala señal para Guadalupe, quien vio consumado uno de sus grandes anhelos y ya solo le falta ser la que reina que se sienta en el trono de hierro para gobernar los siete reinos.

'Abuela de Dragones' en el capítulo 5x2 de 'La Casa del Dragón'. (Foto: Instagram / @abueladedragones).

'Abuela de Dragones' es una influencer que se hizo famosa por comentar 'Juego de tronos' (Foto: Instagram / @abueladedragones).

¿Quién es Guadalupe Fiñana y cómo se hizo famosa?

Si se lo preguntas a ella, quizá para empezar citaría una de sus publicaciones de Instagram, donde tiene 241 mil seguidores y se describe como: “Guadalupe de las Croquetas, de la casa Fiñana, heredera legítima del Trono de Hierro, Reina del Sagram y de sus Nietos, Protectora de las Series, la Abuela de Dragones, la Saraju de Sevilla, la que no arde, la Costurera”.

Ella es una española nacida en Ronquillo, pero se mudó a Sevilla muy joven, donde se casó y tuvo tres hijos, cinco nietos y un bisnieto.

Su fama comenzó precisamente por su pasión por las historias creadas por el escritor George R. R. Martin, las cuales fueron llevadas a la pantalla por HBO, primero en ocho temporadas de Juego de tronos (2011) y luego en otras dos de La Casa del Dragón (2022), la cual ya confirmó una tercera.

'Abuela de Dragones' se considera la fan número 1 de 'Juego de tronos' (Foto: Instagram / @abueladedragones).

En una entrevista con el medio español El Mundo, Guadalupe narró que su fama fue un accidente: “Mira, yo soy fanática de Juego de Tronos. Un día acompañé a mi nieta a desmaquillarse, yo llevaba un camisón muy feo, empezamos a hablar y ella me comenzó a grabar. Hablamos de los malos de la serie, que toma, que dale, que mil cosas... Y me subió arriba, ahí las redes. Yo no sabía ni qué era eso. Estaba asustaíta. Dije ‘me va a dar’. Pero aquello funcionó... Y grabé un vídeo más”.

En 2019, Guadalupe comenzó a publicar sus propios videos en Instagram, donde reaccionaba a los nuevos episodios de la serie: “deseando que empiece la nueva temporada PORQUE ESTOY VIVA”, decía por aquí; “Mis nietas escriben porque yo no atino con las teclas. Todavía no me acostumbro al ‘sagram’”, agregaba por allá.

“Ahora vendrá la jefa de los dragones a molerlos a todos”, “¡dale otro por si se defiende!”, “que el enano va a quedar destrozado”... Su peculiar forma de comentar los sucesos de Westeros le hizo ganar un lugar en el ‘trono’ del Internet.

Guadalupe Fiñana se hizo viral por reaccionar a los capítulos de 'Juego de tronos' (Foto: Instagram / @abueladedragones).

Con la popularidad fueron llegando invitaciones a varios eventos, por ejemplo, Netflix la invitó a la premier de La Casa de Papel, donde se mostró muy emocionada por conocer a los actores; también hizo un “spo” para Supermercados El Jamón.

“Queridos nietos de sagram, desde luego ya no puedo decir que no soy actriz. ¡Quién me iba a decir a mí que a mis 85 años viviría todas estas cosas! Me lo paso de maravilla con mi familia y con las personas tan cariñosas que voy conociendo en esta aventura. Qué feliz soy”, describió en 2019. La vida la sorprendería aún más.

Guadalupe Fiñana concursó en 'MasterChef Abuelos' en España. (Foto: Instagram / @abueladedragones).

¿Cómo llegó la ‘Abuela de Dragones’ a MasterChef?

La ‘Abuela de Dragones’ con el tiempo comenzó a hacer recetas con su nieta y un día de 2022 la llamaron al especial MasterChef Abuelos, en España, así que conquistó otro reino: el de los realities shows.

“Queridos nietos, hoy, por el día de los abuelos, me apetecía hacer algo diferente para que veáis que no solo veo series”, narró en un video de 2019 donde enseñaba a hacer “los roscos de Guadalupe”, en otro hizo unas croquetas.

Guadalupe Fiñana ganó la edición de 'MasterChef Abuelos'. (Foto: Instagram / @abueladedragones).

En Cooking with my Yaya, Guadalupe contó: “Hice unas cocretas, me cogieron en el casting, entré en el concurso, dije ‘vengo a ganar’ y cuando lo conseguí, pum, ¡me tiré al suelo!”. Luego, volvió al programa en 2021, a Masterchef Celebrity, como comentarista en directo y publicó su libro Recetas para todos los días.

La ‘Abuela de Dragones’ siente que está en plenitud, en uno de sus mejores momentos, explicó a El Mundo: “Me encanta esto de las redes, disfruto un montón. Estoy viviendo la juventud que no tuve, porque me dediqué a criar, a hacer todo por mis hijos y a trabajar en más de 30 sitios”. Y así sigue gobernando cada vez más reinos, ahora en una de las series más exitosas de la historia.