Donald Trump, ‘presidente’ de los cameos: Series y películas en las que ha aparecido

Al hablar de la etapa de actor de Donald Trump, muchos recordarán la escena en la que aparece en la película Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York (1992), donde se interpretó a él mismo; pero si ni esa referencia tienes en mente, no te preocupes porque aquí te traemos toda la filmografía del candidato presidencial estadounidense.

Y es que, pocos saben que Trump un político conservador que recién sufrió un atentado en Pensilvania también es un empresario y actor en sus tiempos libres; incluso, una característica de sus papeles en la pantalla grande y chica es que suele representarse él mismo en una especie de cameos de las producciones con el mundo real.

Mi pobre Angelito y Donald Trump Presidente 2024 🇺🇲🇺🇲🇺🇲



Kast, Marta Lagos, Sepu, Milei,Guillermo Ramirez, Ñuñoa, Iquique, Alamparte,Nicolás Zepeda, Macaya, bendita, Poduje, Tarotista, rut 5, #EnContradeLaKastitucion, Bachelet, Rapa Nui pic.twitter.com/fUMYT5hA5A — Patriota Furioso / Info War Chile 🪖🇨🇱 En Guerra (@Info_War_Chile) December 11, 2023

¿En qué películas ha salido Donald Trump?

De acuerdo con Sensacine, la primera aparición de Donald Trump en una película fue en 1989 en la cinta Ghosts Can’t Do It, traducida como Los fantasmas no pueden hacerlo, siendo una de esas veces en las que se interpretó a él mismo. Otras de las cintas en donde actuó el expresidente de Estados Unidos son:

Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York (1992).

(1992). El pepinillo (1993).

(1993). Pequeños traviesos (1994), con el personaje del padre de Waldo.

(1994), con el personaje del padre de Waldo. Eddie (1996).

(1996). Cómo triunfar en Wall Street (1997).

(1997). Celebrity (1998).

(1998). 54 (1998).

(1998). Zoolander, un descerebrado de moda (2001).

(2001). Amor con preaviso (2002).

(2002). La historia más grande jamás vendida (2011).

(2011). Pásame con Roger Stone (2017).

(2017). Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca (2017).

(2017). Fahrenheit 11/9 (2018).

Algunos cameos de Donald Trump en películas y series de televisión. pic.twitter.com/n0lrRkIk6Y — Spartacus (@ChiSpartacus) May 16, 2023

¿En qué series sale Donald Trump?

Si bien, los papeles de Donald Trump en las pantallas han sido pequeñas apariciones, la actuación y su trabajo como actor destaca dentro de su trayectoria enfocada en las grandes empresas y la política. Siendo, varias series las que también suman a su carrera, tales como:

Sin olvidar que Donald Trump también figura en el mundo del cine como productor ejecutivo, actividad por la cual fue nominado en dos ocasiones a los Premios Primetime Emmy por su reality El aprendiz; así como con un total de 29 años de carrera y una filmografía de 34 actuaciones en series y películas en total.

Donald Trump y la televisión

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York; A sus 78 años es el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, cargo en el que ya ocupó un periodo de 2017 a 2021. Además de su notable trayectoria como político, Donald Trump es un empresario que llegó a ser dueño de Miss USA y Miss Universo, certámenes con las que fundó un imperio en los negocios.

Durante 19 años, Trump dirigió el certamen de belleza, aunque las polémicas bajo su administración no fueron nulas debido a que fue acreedor de denuncias por acoso y humillación por parte de algunas competidoras, como la venezolana, Alicia Machado.