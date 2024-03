No solo Will Smith: ¿Qué famosos han sido sancionados o vetados de los premios Oscar y la Academia?

Roman Polanski, Bill Cosby y Will Smith son algunos de los famosos que han sido vetados o sancionados por la Academia. (EFE / AP / Facebook @WillSmith)

Dentro de la industria cinematográfica, la entrega de premios Oscar es la más importante a nivel mundial, donde actores y actrices de Hollywood, así como algunos a nivel internacional, reciben reconocimientos por su trabajo en las cintas más destacadas del año pasado.

Aunque todo pareciera emoción, tranquilidad y ‘miel sobre hojuelas’ en este evento, lo cierto es que tiene un lado oscuro, pues algunos actores y productores han sido sancionados o vetados por diferentes situaciones, y para muestra el caso de Will Smith, ocurrido en la ceremonia de 2022.

¿Por qué vetaron a Will Smith de los premios Oscar?

Durante la edición 94 de los premios Oscar, realizada en 2022, Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock, quien estaba sobre el escenario. Esto después de que el actor de Son Como Niños hiciera un ‘chiste’ de la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett, esposa de Smith.

Al regresar a su asiento lo vio directamente y gritó “¡No menciones el nombre de mi esposa!”, causando controversia. En aquella entrega, precisamente recibió el premio a Mejor Actor por su papel en Rey Richard: Una familia ganadora.

En los Oscar 2022, Will Smith le dio un golpe a Chris Rock. (Foto: EFE).

Algunas semanas después, la Academia de Hollywood vetó a Will Smith por 10 años de sus eventos, aunque no es al único que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha excluido, pues otros personajes conocidos dentro de Hollywood también son (o fueron) personas non gratas en esta ceremonia.

Perfiles y razones: Estos famosos han sido vetados o sancionados por la Academia

La Junta de Gobernadores de la Academia, compuesta por representantes de cada rama de la industria cinematográfica en Estados Unidos, es la encargada de dar resolución a los asuntos y, en estos casos, de decidir las sanciones para aquellos que rompan con las reglas o el código de ética que tiene esta institución.

Sus sanciones pueden variar desde la exclusión temporal de los premios Oscar, como en el caso de Will Smith, hasta la expulsión permanente de la Academia. Y por si te lo preguntas, sí hay quienes están totalmente vetados, te contamos.

Los ganadores del premio Oscar reciben su estatuilla en medio de una ceremonia televisada, aunque hay algunos actores vetados. (Foto: Shutterstock)

Carmine Caridi

El actor, conocido por participar en las primeras películas de la saga de El Padrino, fue expulsado de la Academia en 2004 y su sanción se extendía de forma permanente, es decir, nunca pudo volver a la industria que rodea Hollywood. Tenía 70 años en aquel momento.

¿La razón? Se le acusó de crear piratería por la difusión de los screeners, películas enviadas anualmente por correo a los miembros de la Academia que además no han sido estrenadas, incurriendo en un delito y, por lo tanto, derivó en veto permanente. Caridi murió en 2019.

Carmine Caridi fue el primer vetado de forma definitiva de los premios Oscar. (Foto: X @leecurreri)

Adam Kimmel

El director de fotografía en cintas como Capote y Lars y la chica real, fue expulsado en 2021 debido a que aparecieron registros de dos delitos sexuales que había cometido contra menores en 2003 y 2010.

Desde entonces, no se ha sabido sobre lo que ha sido de su vida, o si sigue involucrado en el medio.

Bill Cosby

El influyente comediante, reconocido en la industria del entretenimiento principalmente por su programa The Cosby Show, fue vetado en 2018.

Los motivos son los mismos que con los anteriores: acusaciones de agresión sexual. El caso de Cosby, lo declararon culpable de agresión sexual en contra de Andrea Constand, exjugadora de baloncesto, ocurrida en 2004. Aunque estuvo preso casi tres años, lo liberaron, y actualmente sigue sumando denuncias en su contra.

Bill Cosby ha sido señalado múltiples veces por abuso sexual. (Foto: EFE)

Richard Gere

A pesar de ser uno de los actores más recordados y queridos por el público, fue vetado por 20 años en 1993 por salirse del guion y expresar su postura política durante la entrega de un premio.

Lo que hizo el actor de Mujer Bonita fue criticar al gobierno chino por las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en el Tíbet en aquel entonces, lo que no le pareció bien a la Academia. Pudo regresar hasta 2013.

Richard Gere pudo regresar a las actividades de la Academia en 2013. (EFE)

Roman Polanski

El director de El Pianista también fue vetado de la máxima organización de la industria del cine en 2018, tras declararse culpable de tener relaciones sexuales con una menor en los años setenta.

Después huyó a Francia donde siguió haciendo películas, pero gracias a la presión del movimiento MeToo fue que se tomaron cartas en el asunto y en 2022 un Tribunal en EU ordenó la apertura de documentos por casos de abuso sexual.

En 1977 Roman Polanski abusó sexualmente de una menor de 13 años. (Foto: EFE)

Harvey Weinstein

El caso de Harvey Weinstein fue muy sonado en todos lados después de que más de 80 mujeres acusaran al productor de abuso sexual. De hecho, es uno de los más relevantes por la cantidad de denuncias que recibió.

Actualmente está cumpliendo una condena de 23 años en prisión por dichos delitos, no sin antes haber sido expulsado en 2017 de la Academia.

Harvey Weinstein se encuentra cumpliendo una condena en prisión por abuso sexual. (Foto: EFE / Etienne Laurent)

Consecuencias de ser vetado de los premios Oscar

El veto en los premios Oscar puede tener consecuencias significativas para un actor o actriz. La repercusión más evidente es la exclusión de la ceremonia, ya sea durante un periodo de tiempo determinado o de forma permanente.

Esto no solo implica la imposibilidad de asistir al evento, sino también la incapacidad para ser nominado y, por ende, para ganar un premio Oscar.

Además, el veto puede dañar la reputación profesional y pública del actor. Este daño puede manifestarse en forma de una disminución de las ofertas de trabajo, lo que afecta directamente la carrera y los ingresos del famoso en cuestión.