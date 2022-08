Alicia Machado denuncia abusos de Donald Trump cuando fue Miss Universo: ‘Le tenía mucho miedo’

“Los años que él lo tuvo acabó con el concurso”, comentó Alicia Machado, quien fue Miss Universo en 1996, cuando el empresario Donald Trump adquirió la franquicia, “la imagen que se pretendía dar de la mujer no era la correcta, la Miss Universo era una especie de diplomática, no una prepago... Vivir en manos de Trump es algo que no voy a olvidar nunca”.

Alicia Machado dio una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado y reveló las humillaciones y los maltratos por parte de quien luego se convirtió en presidente de Estados Unidos.

“Yo tuve un año muy difícil cuando fui Miss Universo, tuve muchos problemas de autoestima como consecuencia de un bullying masivo... con lo de Donald Trump”, afirmó, “Nunca fui una niña ‘bulleada’ hasta que llegué a las manos de Trump”.

Machado contó que él compró el concurso alrededor de dos meses después de que ella ganó, fue la primera Miss Universo con él al mando, después de la experiencia ella padeció bulimia y anorexia.

¿Cómo es Donald Trump? Esto dice Alicia Machado

“Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor. Es un tipo que descalifica a la gente con mucha ligereza”, relata la exMiss Universo sobre Trump, “A lo mejor es muy delicado lo que te voy a decir, nunca lo he dicho en una entrevista, ahora que soy una mujer madura con una hija de 14 años miro al pasado y me doy mucha ternura... solo me defendí de lo que podía”.

El acoso por su peso

Entre la lista de maltratos, Trump la llamaba en los medios de comunicación “máquina de tragar comida”, “Miss Piggy” y la obligó a hacer ejercicio delante de periodistas en una conferencia, lo cual ella desconocía hasta que llegó ahí.

Después de que regresó de Asia, Machado dice que subió un poco de peso: “Estaba gordita, yo llamé a la compañía contándole que había ganado peso para pedir ayuda de un nutriólogo, yo estaba preocupada porque estaba consciente por mis 11 kilos que había subido. Al otro día me avisan que tenía que ir a Nueva York para encontrarme con un nutriólogo y eso me puso feliz”.

Al llegar al lugar la forzaron a ejercitarse ante la mirada de todos: “Estuve en la bicicleta y le dije ‘no quiero hacer eso’ y me respondió ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’”.

Desde entonces comenzó a desarrollar bulimia: “vomitaba 35 veces al día”.

Abuso psicológico y acoso

“Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida, un hombre me había hecho sentir con tanto temor. En ese momento yo nunca había pasado por eso, una no se da cuenta porque no sabe identificar el abuso. Fui abusada psicológicamente, nunca pasó nada gracias a Dios y porque yo ponía sillas en la puerta para que no se me metiera en el cuarto”, explicó.

En ese entonces ella era menor de edad en Estados Unidos, por lo que no podía ir sola a ninguna parte sin la chaperona; sin embargo, una ocasión la dejaron encerrada en la casa de Trump, donde la instalaron en una habitación al lado de la de él.

Ella debía ir a las fiestas del millonario y a sus eventos, “me traía como chihuahueño, de su mascota, no era legal, yo no era dama de compañía, yo era Miss Universo, él quiso comprar el concurso para tener su harem”.

En una de las reuniones le agarró una nalga y dijo ante las personas: “esta es mi Miss Universo”, ella se fue corriendo, se encerró y puso una silla en la puerta, luego él subió y trató de entrar.

La también actriz menciona que está escribiendo un libro donde detalla todo lo que vivió y espera poder publicar algún día.