‘Cuenta con mi camiseta’: James Rodríguez responde a la hija de Gustavo Petro por supuestamente ignorarla

Antonella Petro publicó un mensaje en el que salió en defensa de James Rodríguez tras la polémica. [Fotografía. AP y EFE]

Una fotografía que nunca se tomó terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en Colombia a pocos días del inicio del Mundial 2026. James Rodríguez, capitán de la selección cafetera, respondió públicamente a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, luego de que en redes sociales lo acusaran de haberla ignorado durante un acto público.

La controversia surgió durante la ceremonia en la que el presidente entregó el pabellón nacional a la selección colombiana antes de su viaje para disputar la Copa del Mundo 2026. En las imágenes se observa al exfutbolista de León saludando a otras personas presentes en la tarima, mientras Antonella intentaba acercarse para pedirle una fotografía.

Tras la polémica, tanto Antonella Petro como James Rodríguez buscaron poner fin a la discusión. La joven defendió al jugador y el mediocampista aprovechó para enviarle un mensaje directo en el que prometió tomarse la fotografía pendiente.

¿Qué respondió James Rodríguez a la hija de Gustavo Petro?

James Rodríguez reaccionó a un video publicado por Antonella Petro, quien relató que es admiradora del futbolista desde que lo vio brillar con Colombia en el Mundial de Brasil 2014, sobre todo en aquel golazo ante Uruguay en octavos de final.

Tras la polémica, el capitán colombiano le envió un mensaje en el que aseguró que la fotografía pendiente sí se realizará. Además, agradeció el apoyo que la joven le ha brindado a la selección nacional y llamó a los aficionados a mantenerse unidos durante la participación del equipo en el Mundial 2026.

“Antonella, esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta; dime, ¿dónde te la hago llegar?”, escribió el capitán colombiano. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial”, expresó.

¿Cómo surgió la polémica y qué dijo la hija de Petro?

La controversia comenzó durante el acto de despedida de la selección colombiana rumbo al Mundial 2026 el pasado 4 de junio. En videos compartidos en redes sociales se observó a Antonella Petro acercarse a James Rodríguez aparentemente para solicitar una fotografía y un autógrafo.

Sin embargo, el jugador continuó saludando a otras personas presentes en la tarima, lo que provocó que numerosos usuarios interpretaran la escena como un acto de rechazo.

Las críticas se multiplicaron durante las siguientes horas y el nombre del futbolista se convirtió en tendencia en Colombia.

Ante la magnitud de la discusión, Antonella Petro publicó un mensaje en el que salió en defensa del capitán colombiano.

La joven de 17 años recordó que el primer gol que celebró en su vida fue el que James marcó ante Uruguay en los octavos de final del Mundial de 2014 y aseguró que incluso le escribía cartas cuando era niña.

Antonella reconoció que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con el futbolista, pero dejó claro que mantiene intacta la admiración que siente por él.

“A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, expresó.

La Federación Colombiana de Futbol también intervino en la discusión y rechazó cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación contra los integrantes de la selección nacional.

¿Qué partidos disputará Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia forma parte del Grupo K, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y la Portugal, de Cristiano Ronaldo. En la fase de grupos, dos de sus partidos en el Mundial 2026 los disputará en México. El calendario del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo es el siguiente:

17 de junio - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Ciudad de México.

- Estadio Ciudad de México. 23 de junio - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara.

- Estadio Guadalajara. 27 de junio - Colombia vs. Portugal - Miami Stadium.

La selección Colombia se encuentra en este momento en San Diego, California, para disputar su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 frente a Jordania. Posteriormente, se trasladará a Guadalajara, donde establecerá su campo base y trabajará en las instalaciones de la Academia del Atlas.

Además de la selección colombiana, Corea del Sur, rival de México en el mundial, también eligió Jalisco como sede de su concentración.

Con información de EFE.