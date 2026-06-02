¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en México?

Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que se disputan en CDMX, Monterrey y Guadalajara. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/FIFA)

Dentro del calendario de partidos del Mundial 2026 se programaron trece partidos en nuestro pais, incluidos los tres de la fase de grupos de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Además de los encuentros de fase de grupos, dos de las sedes nacionales tendrán actividad en rondas de eliminación directa.

La FIFA también eligió al Estadio Ciudad de México para albergar el partido inaugural del torneo, donde la Selección Mexicana da el primer paso en busca de trascender ante su afición.

Los tres partidos de México en el Mundial 2026 se juegan en territorio nacional. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia y el partido inaugural de la Copa del Mundo se realiza el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que también fue escenario de los arranques de los Mundiales de 1970 y 1986.

El rival de México es Sudáfrica en un duelo correspondiente al Grupo A en el primer encuentro de la justa mundialista.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la Ciudad de México?

El Estadio Ciudad de México es una de las sedes con mayor importancia al recibir el encuentro inaugural, otro compromiso de la Selección Mexicana y partidos de eliminación directa rumbo a la recta final del torneo.

Estos son algunos de los encuentros confirmados por la FIFA:

México vs Sudáfrica (Grupo A) | 11 de junio | 13:00 horas

(Grupo A) | 11 de junio | 13:00 horas Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) | 17 de junio | 20:00 horas

(Grupo K) | 17 de junio | 20:00 horas Chequia vs México (Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas

(Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas 1° del Grupo A vs Mejor Tercer Lugar | Dieciseisavos de final | 30 de junio

Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 | Octavos de final | 5 de julio

La presencia del ‘Tri’ en la capital podría convertir al inmueble en uno de los escenarios con mayor demanda de boletos durante toda la competencia.

La selección de Sudáfrica es la primera rival de México en el Mundial 2026. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

El Estadio Guadalajara albergará cuatro encuentros, todos correspondientes a la fase de grupos. Entre ellos destaca el segundo compromiso de México en el torneo y uno de los choques más atractivos de la primera ronda entre la selección de España y el equipo de Uruguay.

Calendario de partidos en Guadalajara

República de Corea vs Chequia (Grupo A) | 11 de junio | 20:00 horas

(Grupo A) | 11 de junio | 20:00 horas México vs República de Corea (Grupo A) | 18 de junio | 19:00 horas

(Grupo A) | 18 de junio | 19:00 horas Colombia vs RD Congo (Grupo K) | 23 de junio | 20:00 horas

(Grupo K) | 23 de junio | 20:00 horas Uruguay vs España (Grupo H) | 26 de junio | 18:00 horas

El duelo entre españoles y uruguayos apunta a ser uno de los encuentros más llamativos de toda la fase de grupos por la tradición futbolística de ambas selecciones.

¿Qué partidos tendrá Monterrey en el Mundial 2026?

Aunque Monterrey no recibe partidos de la Selección Mexicana, sí contará con actividad de selecciones internacionales y un encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final.

La sede regiomontana tendrá como protagonistas a equipos de los grupos A y F, además de uno de los primeros cruces de eliminación directa.

Partidos confirmados en Monterrey

Suecia vs Túnez (Grupo F) | 14 de junio | 20:00 horas

(Grupo F) | 14 de junio | 20:00 horas Túnez vs Japón (Grupo F) | 20 de junio | 22:00 horas

(Grupo F) | 20 de junio | 22:00 horas Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas

(Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas 1° del Grupo F vs 2° del Grupo C | Dieciseisavos de final | 29 de junio

Con estos encuentros, Monterrey se convertirá en una de las ciudades clave para la fase final del torneo y tendrá la oportunidad de recibir uno de los primeros partidos de matar o morir en la Copa del Mundo.