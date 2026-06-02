¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en México?

Dentro del calendario de partidos del Mundial 2026 se programaron trece partidos en nuestro pais, incluidos los tres de la fase de grupos de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.
Además de los encuentros de fase de grupos, dos de las sedes nacionales tendrán actividad en rondas de eliminación directa.
La FIFA también eligió al Estadio Ciudad de México para albergar el partido inaugural del torneo, donde la Selección Mexicana da el primer paso en busca de trascender ante su afición.
¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?
La ceremonia y el partido inaugural de la Copa del Mundo se realiza el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que también fue escenario de los arranques de los Mundiales de 1970 y 1986.
El rival de México es Sudáfrica en un duelo correspondiente al Grupo A en el primer encuentro de la justa mundialista.
México vs Sudáfrica
- Fecha: 11 de junio de 2026
- Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio Ciudad de México
¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la Ciudad de México?
El Estadio Ciudad de México es una de las sedes con mayor importancia al recibir el encuentro inaugural, otro compromiso de la Selección Mexicana y partidos de eliminación directa rumbo a la recta final del torneo.
Estos son algunos de los encuentros confirmados por la FIFA:
- México vs Sudáfrica (Grupo A) | 11 de junio | 13:00 horas
- Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) | 17 de junio | 20:00 horas
- Chequia vs México (Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas
- 1° del Grupo A vs Mejor Tercer Lugar | Dieciseisavos de final | 30 de junio
- Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 | Octavos de final | 5 de julio
La presencia del ‘Tri’ en la capital podría convertir al inmueble en uno de los escenarios con mayor demanda de boletos durante toda la competencia.
Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara
El Estadio Guadalajara albergará cuatro encuentros, todos correspondientes a la fase de grupos. Entre ellos destaca el segundo compromiso de México en el torneo y uno de los choques más atractivos de la primera ronda entre la selección de España y el equipo de Uruguay.
Calendario de partidos en Guadalajara
- República de Corea vs Chequia (Grupo A) | 11 de junio | 20:00 horas
- México vs República de Corea (Grupo A) | 18 de junio | 19:00 horas
- Colombia vs RD Congo (Grupo K) | 23 de junio | 20:00 horas
- Uruguay vs España (Grupo H) | 26 de junio | 18:00 horas
El duelo entre españoles y uruguayos apunta a ser uno de los encuentros más llamativos de toda la fase de grupos por la tradición futbolística de ambas selecciones.
¿Qué partidos tendrá Monterrey en el Mundial 2026?
Aunque Monterrey no recibe partidos de la Selección Mexicana, sí contará con actividad de selecciones internacionales y un encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final.
La sede regiomontana tendrá como protagonistas a equipos de los grupos A y F, además de uno de los primeros cruces de eliminación directa.
Partidos confirmados en Monterrey
- Suecia vs Túnez (Grupo F) | 14 de junio | 20:00 horas
- Túnez vs Japón (Grupo F) | 20 de junio | 22:00 horas
- Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A) | 24 de junio | 19:00 horas
- 1° del Grupo F vs 2° del Grupo C | Dieciseisavos de final | 29 de junio
Con estos encuentros, Monterrey se convertirá en una de las ciudades clave para la fase final del torneo y tendrá la oportunidad de recibir uno de los primeros partidos de matar o morir en la Copa del Mundo.