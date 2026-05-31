Sebastián Cáceres y Valverde van al Mundial 2026: Lista de convocados de Uruguay, rival de España

Sebastián Cáceres y Federico Valverde están en la convocatoria de Uruguay para la Copa del Mundo 2026 junto a varias figuras de las principales ligas europeas. (Fotos: EFE / Cuartoscuro.com).

La selección de Uruguay confirmó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y entre los nombres destaca la presencia de tres futbolistas del Club América: el defensa Sebastián Cáceres (novio de Alana Flores), el extremo Brian Rodríguez y el delantero Rodrigo Aguirre, quienes fueron incluidos por el seleccionador Marcelo Bielsa para disputar la Copa del Mundo.

La convocatoria es encabezada por Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid lesionado y multado por la pelea con Aurélien Tchouaméni, e incluye a referentes como Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Manuel Ugarte y Darwin Núñez.

La selección uruguaya buscará conquistar un título mundial por primera vez desde 1950. Integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Valverde, Araújo y Giménez, en la lista de Uruguay para el Mundial y Luis Suárez, fuera. (Foto: NEIL HALL, EFE/EPA).

¿Quiénes son los convocados de Uruguay al Mundial 2026?

La nómina también marca la primera convocatoria mundialista de Uruguay sin Luis Suárez desde que la Celeste regresó a las Copas del Mundo en Sudáfrica 2010. Además, una de las principales sorpresas fue la ausencia de Nahitan Nández y Facundo Torres, futbolistas que habían formado parte de buena parte del proceso eliminatorio.

Otro de los nombres destacados es el del portero Fernando Muslera, quien había dejado la selección en 2024 y regresó en 2026. El arquero disputará su quinto Mundial y se convertirá en el futbolista uruguayo con más participaciones en Copas del Mundo.

Con ello dejará atrás las cuatro participaciones mundialistas de Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres. En tanto, José María Giménez disputará en esta edición su cuarta Copa del Mundo.

Para su tercer Mundial como entrenador y el primero al frente de Uruguay, Marcelo Bielsa optó por una convocatoria integrada por ocho defensores, doce centrocampistas y extremos, además de tres centrodelanteros.

Santiago Mele (Monterrey-MEX)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG)

Sergio Rochet (Internacional-BRA)

Guillermo Varela (Flamengo-BRA)

Sebastián Cáceres (América-MEX)

Ronald Araujo (Barcelona-ESP)

José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG)

Mathías Olivera (Napoli-ITA)

Matías Viña (River Plate-ARG)

Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA)

Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX)

Manuel Ugarte (Manchester United-ENG)

Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA)

Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE)

Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR)

Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA)

Brian Rodríguez (América-MEX)

Agustín Canobbio (Fluminense-BRA)

Rodrigo Zalazar (Braga-POR)

Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG)

Federico Valverde (Real Madrid-ESP)

Rodrigo Aguirre (América-MEX)

Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA)

Federico Viñas (Real Oviedo-ESP)

La lista incluye a futbolistas que han contado con el respaldo de Bielsa durante su ciclo al frente de la selección, entre ellos Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre.

También aparecen jugadores que en distintos momentos mantuvieron diferencias con el entrenador argentino. Entre ellos se encuentra Agustín Canobbio, quien recientemente aseguró que cualquier conflicto quedó atrás.

Bielsa presenta a los 26 elegidos que buscarán la gesta mundialista para Uruguay. (Alastair Grant/AP Photo/Alastair Grant)

“Se tenía que dar la charla y se dio. Quedó todo en el pasado, porque somos dos personas que tenemos el mismo propósito: dejar a Uruguay lo más arriba posible, cada uno asumiendo el rol que tiene que asumir”, expresó Canobbio ante la prensa.

La convocatoria fue presentada mediante un video institucional en el que participaron distintas celebridades uruguayas junto con el propio Bielsa.

El técnico argentino llegó a la selección uruguaya con amplio respaldo inicial, aunque con el paso de su gestión también generó divisiones entre aficionados y medios de comunicación.

Durante las eliminatorias se produjo además un enfrentamiento público con Luis Suárez, máximo goleador histórico de la selección uruguaya. El delantero acusó al entrenador de haber roto la armonía dentro de la concentración mediante un trato que calificó como “distante y deshumanizado” hacia futbolistas y trabajadores del Complejo Celeste.

Las declaraciones obligaron a Bielsa a responder en una conferencia de prensa que tuvo amplia repercusión en Uruguay.

Otro episodio que marcó el proceso mundialista ocurrió tras los incidentes registrados en la semifinal de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, cuando varios jugadores uruguayos protagonizaron enfrentamientos con aficionados colombianos.

Como consecuencia, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) impuso sanciones y multas económicas a once futbolistas uruguayos.

Los principales afectados fueron Darwin Núñez, suspendido cinco partidos; Rodrigo Bentancur, con cuatro encuentros de castigo; y Ronald Araújo, José María Giménez y Mathías Olivera, quienes recibieron tres partidos de suspensión cada uno.

Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó las apelaciones presentadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo que los jugadores debieron cumplir la totalidad de las sanciones durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Marcelo Bielsa presentó la lista de 26 convocados con la que Uruguay enfrentará a España, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H. (Foto: AP) (Matilde Campodonico/AP Photo/Matilde Campodonico)

¿Dónde y cuándo juega Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Uruguay iniciará su participación en el Mundial el próximo 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudí en un encuentro correspondiente al Grupo H que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Seis días después volverá a jugar en el mismo escenario para medirse a Cabo Verde.

La fase de grupos concluirá el 26 de junio, cuando la Celeste viaje a México para enfrentar a España en el Estadio Akron de Guadalajara, considerado el partido más atractivo del Grupo H.

Calendario de Uruguay en el Mundial 2026:

Arabia Saudí vs Uruguay — 15 de junio, Hard Rock Stadium, Miami.

Uruguay vs Cabo Verde — 21 de junio, Hard Rock Stadium, Miami.

España vs Uruguay — 26 de junio, Estadio Akron, Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la selección uruguaya establecerá su concentración en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La Celeste llega al torneo ubicada en el puesto 17 del ranking mundial de la FIFA. En las Eliminatorias Sudamericanas sumó 28 puntos y terminó entre cuatro selecciones que alcanzaron esa cifra, obteniendo el cuarto lugar por diferencia de goles tras marcar 22 tantos y recibir 12.

Uruguay afrontará el Mundial 2026 como una de las selecciones con mayor tradición del continente. El combinado sudamericano ha disputado 14 Copas del Mundo y conquistó los títulos de 1930 y 1950.

La primera corona llegó en territorio uruguayo durante la edición inaugural del torneo. La segunda se produjo en Brasil, cuando venció al conjunto anfitrión por 2-1 en la final conocida históricamente como el “Maracanazo”, considerada una de las mayores gestas deportivas del país.

Antes de la creación de los Mundiales modernos, Uruguay también obtuvo las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

Su actuación más destacada en tiempos recientes fue el cuarto lugar conseguido en Sudáfrica 2010, torneo que marcó el regreso de la Celeste a los primeros planos internacionales.

Con información de EFE y AP.