Informe de Sheinbaum a 2 años de triunfo electoral: Mensaje en defensa de la soberanía EN VIVO

Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República en las elecciones del 2 de junio de 2024.

A dos días del segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum da un informe de rendición de cuentas desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México este domingo 31 de mayo.

“Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza: La voluntad de millones de mexicanos que trabajamos desde abajo en la construcción de un país más justo, más seguro y con bienestar para todos”, dijo en su invitación a ver el informe.

Claudia Sheinbaum no pudo realizar este informe en el Zócalo de la Ciudad de México, sede de otros de sus informes de Gobierno, debido a los trabajos para la instalación del FIFA Fan Fest del Mundial 2026.

Rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum: ¿Dónde y a qué hora verlo?

La primera presidenta en la historia de México dará su nuevo informe de Gobierno a partir de las 11:00 horas desde la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum explicó que se instalarán pantallas en plazas públicas de todos los estados para que el pueblo de México pueda seguir el informe. El costo de este operativo será informado después vía transparencia.

El único estado donde no se instalarán las pantallas será Coahuila debido a las elecciones locales del próximo domingo 7 de junio. El informe podrá seguirse a través de las redes del Gobierno de México en Facebook, YouTube y X.

Estos son los puntos donde se instalarán pantallas en los estados:

Baja California : Avenida Revolución en Tijuana.

: Avenida Revolución en Tijuana. Durango : Velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio.

: Velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio. Estado de México : Explanada del municipio de Tlalnepantla.

: Explanada del municipio de Tlalnepantla. Morelos : Plaza General Emiliano Zapata Salazar en Cuernavaca.

: Plaza General Emiliano Zapata Salazar en Cuernavaca. Nayarit : Explanada del Recinto Ferial de Tepic.

: Explanada del Recinto Ferial de Tepic. Sinaloa : Explanada del palacio de Gobierno en Culiacán.

: Explanada del palacio de Gobierno en Culiacán. Sonora : Centro de Usos Múltiples en Hermosillo.

: Centro de Usos Múltiples en Hermosillo. Tabasco: Plaza de Armas de Villahermosa.

Plaza de Armas de Villahermosa. Tamaulipas: Polyforum Rodolfo Torre Cantú, en la capital Victoria.

¿Qué sabemos del mensaje de Claudia Sheinbaum a 2 años de su triunfo electoral?

Esta semana, la presidenta Sheinbaum llamó a la “plaza pública” de la Ciudad de México y los 31 estados para defender la soberanía de México ante lo que consideró una “ofensiva médiatica” sobre dos casos: Los agentes de la CIA en Chihuahua y la acusación de EU contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

El caso de dos elementos de la CIA que participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua generó un ‘choque’ con el Gobierno de Maru Campos, que no informó al Gobierno federal de la presencia de agentes extranjeros.

El PAN ha utilizado la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para criticar a Morena y acusar al Gobierno de Claudia Sheinbaum de una persecución política contra Maru Campos.

“No se le está imputando nada (...) A la gobernadora se le convocó para que pudiera dar su versión sobre lo que ocurrió en esta circunstancia. Se quiso plantear que estamos en contra de que se desmantelen laboratorios. ¿Cómo vamos a estar en contra?“, declaró Sheinbaum el jueves 28 de mayo.

Sobre la acusación en contra de Rubén Rocha, Claudia Sheinbaum criticó que el Gobierno de EU no guardara la “secrecía” del caso e incluso sugirió que la medida podría tener “motivos políticos”.

“Tenemos derecho a dudar. En todo caso, que se presenten todas las pruebas pertinentes porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre o influir en las elecciones de México en 2027″, advirtió esta semana.