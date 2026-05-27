Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 27 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la comparecencia de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ante la Fiscalía General de la República.
A través de sus redes sociales, Rocha Moya dio a conocer que asistió a comparecer a las oficinas de la FGR en Culiacán tras haber sido citado por la dependencia por las acusaciones de Estado Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.
Otro de los cuestionamientos hacia la presidenta sería sobre la comparecencia de Maru Campos ante la FGR en Ciudad Juárez, que ocurrirá este miércoles.
Operación Enjambre: 85 funcionarios y exfuncionarios públicos fueron detenidos
García Harfuch también destacó la Operación Enjambre con la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos 6 presidentes municipales en funciones, como parte del “compromiso con la cero impunidad en México”.
Sheinbaum destaca reducción de homicidios dolosos en 49% durante su sexenio
Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum destacó la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional en 49 por ciento en lo que va de su sexenio.
El registro abarca desde septiembre de 2024 a lo que va de mayo de 2026, precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y agregó que dichos resultados se deben a las detenciones de objetivos prioritarios.
En total, suman 54 mil 297 personas detenidas desde el inicio de sexenio de Claudia Sheinbaum.
Además, el secretario de Seguridad destacó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en febrero, agosto de 2025 y enero de 2026.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma para evitar que personas vinculadas al crimen organizado lleguen a cargos de elección popular vulnere al Instituto Nacional Electoral (INE), como advirtió Guadalupe Taddei
- Sheinbaum celebró el récord registrado de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, que se ubicó en 23 mil 591 millones de dólares.
- En temas de salud, la presidenta Sheinbaum confirmó que existen mexicanos en países bajo alerta por el brote de ébola; sin embargo, no precisó el número ni su situación actual.
- Durante la conferencia con el gabinete de Salud, David Kershenobich, titular de la dependencia, pidió a las personas que hayan estado en el Congo, Uganda y Sudán del Sur durante los últimos 21 días “reprogramar su viaje” para una fecha posterior, cuando el ébola esté controlado.
- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que para 2027 los médicos de Salud Casa por Casa podrán recetar medicamentos para tratar hasta 22 enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
- En la conferencia anterior, la mandataria reiteró que hay diálogo con los maestros de la CNTE, aunque no se refirió a cuál podría ser una solución ante las demandas del magisterio.
- Rumbo al Mundial 2026, la presidenta Sheinbaum confirmó que Tijuana será la base para la selección de Irán para jugar sus partidos en EU.