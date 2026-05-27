Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 27 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la comparecencia de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ante la Fiscalía General de la República.

A través de sus redes sociales, Rocha Moya dio a conocer que asistió a comparecer a las oficinas de la FGR en Culiacán tras haber sido citado por la dependencia por las acusaciones de Estado Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

Otro de los cuestionamientos hacia la presidenta sería sobre la comparecencia de Maru Campos ante la FGR en Ciudad Juárez, que ocurrirá este miércoles.

Operación Enjambre: 85 funcionarios y exfuncionarios públicos fueron detenidos

García Harfuch también destacó la Operación Enjambre con la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos 6 presidentes municipales en funciones, como parte del “compromiso con la cero impunidad en México”.

Sheinbaum destaca reducción de homicidios dolosos en 49% durante su sexenio

Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum destacó la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional en 49 por ciento en lo que va de su sexenio.

El registro abarca desde septiembre de 2024 a lo que va de mayo de 2026, precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y agregó que dichos resultados se deben a las detenciones de objetivos prioritarios.

En total, suman 54 mil 297 personas detenidas desde el inicio de sexenio de Claudia Sheinbaum.

Además, el secretario de Seguridad destacó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en febrero, agosto de 2025 y enero de 2026.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana