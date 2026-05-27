OMPI visita México

En materia de Propiedad Intelectual, si los derechos no se hacen valer, el sistema completo muestra una debilidad que termina por contaminar todas sus piezas.

Dicho de forma más pragmática, si contar con una marca registrada o una patente no permite excluir copias ilegales del mercado, de poco sirve ser titular de ese derecho.

Esta es una de las principales reflexiones que hace Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su visita a nuestro país, en un momento de particular coyuntura.

Diversas son las vertientes para construir un escenario especialmente complejo de la Propiedad Intelectual en México.

Por una parte, esfuerzos que desde hace dos sexenios no se observaban para actualizar nuestra legislación en la materia, con sendas reformas en materia de derechos de autor y propiedad industrial y la publicación del reglamento de esta última ley, después de 6 años de larga espera.

Al propio tiempo, la reanudación de operativos por parte del IMPI y de la FGR ha enviado un claro mensaje de que el respeto a las inversiones empieza por la protección de los activos intangibles de las empresas.

De hecho, como resultado de estos esfuerzos, nuestro país fue eliminado de la lista prioritaria de vigilancia del sistema que Estados Unidos emplea para verificar el comportamiento de sus socios comerciales en el respeto de estos derechos. Todas estas, sin duda, buenas noticias.

Otra importante pieza en el tablero es la renegociación de sendos acuerdos comerciales que nuestro país sostiene con Europa, por una parte, y con la región TMEC por la otra.

Si bien los términos generales de ambos tratados han alcanzado altos estándares en versiones vigentes, visiones encontradas en temas sensibles —como la regulación de denominaciones de origen— son causa de ruido ambiental hasta no superar esta etapa.

Finalmente, la otra variable que sin duda impacta en la percepción del estado de salud del sistema es la salida temprana de Santiago Nieto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impulsada por su propia pretensión de contender por la gubernatura de Querétaro.

Por más institucionales que queramos ser, es una realidad que, en dependencias como el IMPI, la personalidad del director en turno imprime un sello particular que permea en la visión y misión de la organización.

En el caso de Nieto, hay que reconocerlo, devolvió al IMPI una visibilidad que había perdido, con especial énfasis en la implementación de operativos contra la piratería y por haber conducido los esfuerzos para concretar la reforma a la ley y la promulgación del reglamento.

No son logros menores, para una gestión que no completó siquiera los dos años. De Santiago Nieto, me parece, vamos a extrañar su gran capacidad de convocatoria para acercar recursos colaborativos al IMPI, tanto de otras autoridades como del sector privado.

Por todos estos motivos, la visita de la plana mayor de la OMPI a nuestro país es particularmente significativa.

De hecho, como consecuencia de las políticas del sexenio del presidente López, la presencia y trabajo de nuestro país en la asamblea de la Organización Mundial había disminuido casi al punto de desaparición, lo que también se reflejó en nuestra baja sistemática en el Índice Mundial de Innovación y otros importantes indicadores de clima de negocios.

El vínculo entre inversión y esquema sólido de propiedad intelectual es manifiesto, y la única manera de hacer un claro llamado a los capitales es incrementando los niveles de respeto, en lo general, al Estado de derecho. “Rule of Law”, dirían algunos.