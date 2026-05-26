Rubén Rocha declara ante la FGR por acusación de EU: ‘No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca’

Rubén Rocha Moya indicó que confía en la investigación de la FGR. (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, informó este martes que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que fuera citado por las acusaciones de Estado Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

En un mensaje en redes sociales, aseguró que “con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.

El sábado pasado, la FGR dio a conocer que citó a declarar a 10 personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso.

Rocha Moya aseguró esta tarde que compareció ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa, en donde respondió las preguntas que le realizó la Agente del Ministerio Público Federal.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, dijo.

Explicó que acudió ante la FGR porque confía en el Sistema Judicial Mexicano, en el Estado de derecho y porque respeta las instituciones de justicia.

“(Mismas) Que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, señaló en su mensaje.

Rubén Rocha Moya resaltó también acudió “inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta”.

“Lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, dijo.

Vicefiscal de Sinaloa también acude ante la FGR

Además, el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, se presentó la tarde de este martes a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al salir de la FGR, el funcionario estatal con licencia aseguró que confía en su trabajo y que dejará que la dependencia integre la carpeta de investigación.

“Confío en mi trabajo y en el trabajo institucional. Rechazo estas acusaciones. Vamos a esperar la integración de la carpeta”, señaló.

Agregó que atendió la citación de la FGR porque confía en el trabajo de investigación que la dependencia federal está haciendo.

FGR cita a funcionarios de Sinaloa señalados por EU

El sábado pasado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.

La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

Con información de EFE