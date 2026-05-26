¿A qué hora empieza la preventa del Corona Capital 2026? Fechas, tipos de boletos, precios, dónde comprar

La preventa Banamex para el Corona Capital 2026 inicia el 26 de mayo a través de Ticketmaster México. (Fotos: Prensa Ocesa / Cuartoscuro.com).

Noviembre ya tiene una cita marcada para miles de asistentes al Corona Capital 2026. El festival regresa a la Ciudad de México con una edición de tres días, más de 65 bandas y un cartel que reúne nombres del rock, indie, pop alternativo y electrónica internacional.

La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir presentaciones de bandas y artistas como Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes, The Offspring y The xx en un fin de semana que también incluirá gastronomía, arte y experiencias dentro del recinto.

Los boletos del Corona Capital 2026, que desde 2010 se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica, finalmente están disponibles y aquí te contamos todos los detalles.

El Corona Capital 2026 regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con más de 65 bandas distribuidas en tres días de actividades. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que desde hace años se convirtió en la sede principal del festival.

Las actividades estarán divididas en tres jornadas con artistas distintos cada día:

Viernes 20 de noviembre de 2026

Sábado 21 de noviembre de 2026

Domingo 22 de noviembre de 2026

La edición 2026 también incluirá nuevas zonas gastronómicas, espacios vegetarianos y veganos, foodtrucks representativos de la Ciudad de México, áreas inclusivas para personas con discapacidad y propuestas culturales como exposiciones gráficas y espacios de serigrafía.

De acuerdo con Ocesa, el festival mantiene su certificación ISO 20121 relacionada con sostenibilidad y accesibilidad.

Preventa y venta general del Corona Capital 2026: ¿Cómo comprar boletos?

La venta de boletos para el Corona Capital 2026 se realiza mediante la plataforma de Ticketmaster México:

Preventa Banamex: martes 26 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

martes 26 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Venta general: miércoles 27 de mayo de 2026 a las 14:00 horas.

La preventa está dirigida a clientes Banamex y quienes utilicen tarjeta de crédito podrán acceder a una promoción de tres meses sin intereses. Además, el límite de compra es de ocho boletos por persona.

Precios oficiales: ¿Cuánto cuesta un boleto para el Corona Capital 2026?

El festival tiene con cuatro tipos de acceso:

Acceso General

Comfort Pass presentado por Banamex

Banamex Plus

Club Pass

Todos los precios anunciados al momento corresponden a Fase 1 y son más cargos por servicio.

¿Qué incluye cada tipo de boleto?

Acceso General

Permite entrar a las áreas generales del festival y acceso a todos los escenarios principales.

Comfort Pass presentado por Banamex

Incluye:

Entrada exclusiva y rápida.

Baños privados con aire acondicionado.

Áreas especiales Comfort Pass.

No incluye acceso a Banamex Plus.

Banamex Plus

Este acceso agrega beneficios como:

Fast line.

Espacios exclusivos de descanso.

Áreas preferenciales de comida y bebida.

Wi-Fi.

Vistas preferenciales de escenarios principales.

Estacionamiento preferencial para vehículos con cuatro o más personas con boleto Banamex Plus.

Club Pass

Es la experiencia premium del festival e incluye:

Side Stage.

Pit Club frente al escenario principal.

Terraza Club.

Concierge.

Transporte interno entre escenarios.

Garden con zonas de descanso.

Alimentos incluidos.

Bebidas premium incluidas.

Baños premium.

Guardarropa.

Wi-Fi exclusivo.

Baterías para celular.

Merch oficial.

Estacionamiento preferencial.

Line up del Corona Capital 2026: ¿Qué artistas están en la cartelera?

El cartel del Corona Capital 2026 quedó dividido por día y reúne proyectos de rock, indie, pop alternativo y música electrónica.

Gorillaz encabeza el cartel del viernes 20 de noviembre en el Corona Capital 2026. (Foto: Prensa Ocesa).

Viernes 20 de noviembre

El primer día estará encabezado por Gorillaz, junto a Mumford & Sons, Daniel Caesar y James Blake.

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

CHVRCHES

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

FCUKERS

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN Model

Rip Magic

The Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

El segundo día tendrá como headliner a Twenty One Pilots:

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana Maisie Peters

Militaire Gun

MS Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Stella

Domingo 22 de noviembre

La jornada de cierre estará liderada por The Strokes y The xx:

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

El regreso de bandas como The Strokes y la presencia de proyectos que llevaban tiempo sin visitar México provocaron una reacción inmediata entre seguidores del festival, especialmente después de que varias filtraciones previas terminaron coincidiendo con el cartel oficial.

Corona Capital señaló en un comunicado que esta edición busca convertirse en “una nueva oportunidad para descubrir, conectar y seguir construyendo momentos inolvidables junto a una comunidad que ha hecho del festival un referente en la experiencia en vivo”.