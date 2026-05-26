¿A qué hora empieza la preventa del Corona Capital 2026? Fechas, tipos de boletos, precios, dónde comprar

Noviembre ya tiene una cita marcada para miles de asistentes al Corona Capital 2026. El festival regresa a la Ciudad de México con una edición de tres días, más de 65 bandas y un cartel que reúne nombres del rock, indie, pop alternativo y electrónica internacional.
La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir presentaciones de bandas y artistas como Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes, The Offspring y The xx en un fin de semana que también incluirá gastronomía, arte y experiencias dentro del recinto.
Los boletos del Corona Capital 2026, que desde 2010 se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica, finalmente están disponibles y aquí te contamos todos los detalles.
¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2026?
El Corona Capital 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que desde hace años se convirtió en la sede principal del festival.
Las actividades estarán divididas en tres jornadas con artistas distintos cada día:
- Viernes 20 de noviembre de 2026
- Sábado 21 de noviembre de 2026
- Domingo 22 de noviembre de 2026
La edición 2026 también incluirá nuevas zonas gastronómicas, espacios vegetarianos y veganos, foodtrucks representativos de la Ciudad de México, áreas inclusivas para personas con discapacidad y propuestas culturales como exposiciones gráficas y espacios de serigrafía.
De acuerdo con Ocesa, el festival mantiene su certificación ISO 20121 relacionada con sostenibilidad y accesibilidad.
Preventa y venta general del Corona Capital 2026: ¿Cómo comprar boletos?
La venta de boletos para el Corona Capital 2026 se realiza mediante la plataforma de Ticketmaster México:
- Preventa Banamex: martes 26 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
- Venta general: miércoles 27 de mayo de 2026 a las 14:00 horas.
La preventa está dirigida a clientes Banamex y quienes utilicen tarjeta de crédito podrán acceder a una promoción de tres meses sin intereses. Además, el límite de compra es de ocho boletos por persona.
Precios oficiales: ¿Cuánto cuesta un boleto para el Corona Capital 2026?
El festival tiene con cuatro tipos de acceso:
- Acceso General
- Comfort Pass presentado por Banamex
- Banamex Plus
- Club Pass
Todos los precios anunciados al momento corresponden a Fase 1 y son más cargos por servicio.
¿Qué incluye cada tipo de boleto?
Acceso General
Permite entrar a las áreas generales del festival y acceso a todos los escenarios principales.
Comfort Pass presentado por Banamex
Incluye:
- Entrada exclusiva y rápida.
- Baños privados con aire acondicionado.
- Áreas especiales Comfort Pass.
No incluye acceso a Banamex Plus.
Banamex Plus
Este acceso agrega beneficios como:
- Fast line.
- Espacios exclusivos de descanso.
- Áreas preferenciales de comida y bebida.
- Wi-Fi.
- Vistas preferenciales de escenarios principales.
- Estacionamiento preferencial para vehículos con cuatro o más personas con boleto Banamex Plus.
Club Pass
Es la experiencia premium del festival e incluye:
- Side Stage.
- Pit Club frente al escenario principal.
- Terraza Club.
- Concierge.
- Transporte interno entre escenarios.
- Garden con zonas de descanso.
- Alimentos incluidos.
- Bebidas premium incluidas.
- Baños premium.
- Guardarropa.
- Wi-Fi exclusivo.
- Baterías para celular.
- Merch oficial.
- Estacionamiento preferencial.
Line up del Corona Capital 2026: ¿Qué artistas están en la cartelera?
El cartel del Corona Capital 2026 quedó dividido por día y reúne proyectos de rock, indie, pop alternativo y música electrónica.
Viernes 20 de noviembre
El primer día estará encabezado por Gorillaz, junto a Mumford & Sons, Daniel Caesar y James Blake.
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- CHVRCHES
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- FCUKERS
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN Model
- Rip Magic
- The Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
El segundo día tendrá como headliner a Twenty One Pilots:
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce the Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana Maisie Peters
- Militaire Gun
- MS Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Stella
Domingo 22 de noviembre
La jornada de cierre estará liderada por The Strokes y The xx:
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- BUNT. (In The Round)
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
El regreso de bandas como The Strokes y la presencia de proyectos que llevaban tiempo sin visitar México provocaron una reacción inmediata entre seguidores del festival, especialmente después de que varias filtraciones previas terminaron coincidiendo con el cartel oficial.
Corona Capital señaló en un comunicado que esta edición busca convertirse en “una nueva oportunidad para descubrir, conectar y seguir construyendo momentos inolvidables junto a una comunidad que ha hecho del festival un referente en la experiencia en vivo”.