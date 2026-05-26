¿Cómo vigilará México a personas que vengan del Congo por brote de ébola? ‘Se les hablará cada 24 horas’

Secretaría de Salud activará vigilancia epidemiológica por ébola en aeropuertos mexicanos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito Cuartoscuro)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no implementará restricciones de vuelo para las personas que lleguen desde Congo, Uganda o Sudán del Sur ante el brote de ébola que afecta a esos países.

Mientras tanto, autoridades sanitarias prevén aplicar medidas para detectar posibles casos de ébola rumbo al Mundial 2026 y ante el partido que disputará la selección de futbol de la República Democrática del Congo en Guadalajara el próximo 23 de junio.

“En este momento no existe una restricción completa para que puedan viajar (los residentes de estos países), pero sí se les recomienda cumplir 21 días de aislamiento”, comentó David Kershenobich.

Medidas que propone México para prevenir la propagación del ébola

El secretario de Salud, invitó a las personas que residen en Congo, Uganda y Sudán del Sur a “reprogramar su viaje” o, en el mejor de los casos, cumplir un aislamiento de al menos 21 días antes de viajar a México.

La recomendación también aplica para las personas que “permanecieron o transitaron” por esos países.

En tanto, en los aeropuertos aplicarán filtros sanitarios, además de revisiones documentales y del itinerario de los pasajeros para conocer si existió alguna posible exposición al contagio.

Si surge la sospecha de que una persona podría estar contagiada de ébola, las autoridades no le negarán el acceso al país. En su lugar, registrarán sus datos y establecerán contacto cada 24 horas para descartar síntomas.

“En caso de que exista la sospecha, vamos a tener una vigilancia epidemiológica activa, es decir, se registra a esa persona, llega al país, tomamos todos sus datos (...) y los vamos a estar contactando cada 24 horas para saber que no presenten ninguna sintomatología sugestiva”, explicó el secretario de Salud.

Kershenobich rechazó que actualmente exista alguna sospecha de ébola en México y remarcó que las autoridades estarán atentas a las actualizaciones de la OMS sobre la evolución del brote.

¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas del ébola?

La cepa de ébola que afecta a Congo, Uganda y Sudán del Sur provoca fiebre, debilidad, vómito y, en algunos casos, hemorragias.

El ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.

Sin embargo, especialistas señalan que el ébola no presenta una propagación sencilla como otras enfermedades. Incluso, consideran bajo el riesgo fuera de las regiones bajo alerta, ya que el virus no se transmite mediante contacto casual.