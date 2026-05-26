Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, David Kershenobich, secretario de Salud, dará una actualización del protocolo de México a raíz del brote de ébola en el Congo de cara a la celebración de un partido de la selección de ese país en Guadalajara.

Además, podría opinar respecto a la protesta de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego que policías de la Ciudad de México impidieran su paso al Zócalo.

Por último, podría referirse a la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena ante sus aspiraciones políticas para convertirse en diputado federal por Tabasco.

Sigue las actualizaciones de la mañanera de Claudia Sheinbaum este martes 26 de mayo en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 25 de mayo?

En la conferencia anterior, la mandataria reiteró que hay diálogo con los maestros de la CNTE, aunque no se refirió a cuál podría ser una solución ante las demandas del magisterio.

Adelantó que junto a su equipo de trabajo buscan una ubicación para llevar a cabo el informe propuesto para el 31 de mayo. Recordó que la plancha del Zócalo de la CDMX no se puede utilizar para evento público por los preparativos para el FIFA Fan Fest.

En este mismo sentido, confirmó que Tijuana será la base para la selección de Irán de cara a celebrar sus partidos en Estados Unidos.