¿Efraín Juárez se va de Pumas tras perder la final vs. Cruz Azul? Esto sabemos

Efraín Juárez no continuaría en Pumas tras la derrota ante Cruz Azul en el Clausura 2026 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, no continuaría en el banquillo luego de perder la final del ante Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, de acuerdo con distintos reportes que comenzaron a circular tras el partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

La posible salida del estratega auriazul llamó la atención porque su continuidad aparentemente estaba contemplada hasta el final del Apertura 2026, independientemente de los resultados obtenidos durante el semestre. Sin embargo, versiones recientes apuntan a que el proyecto podría terminar antes de lo previsto.

Efraín Juárez se iría de Pumas luego de poco más de un año al frente del banquillo del club universitario. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué sabemos de la salida de Efraín Juárez de Pumas?

Hasta el momento no existe una postura oficial ni de Efraín Juárez ni de la directiva universitaria, aunque distintas fuentes cercanas al entorno del club manejan versiones opuestas sobre el futuro del entrenador.

Alejandro Gómez, conductor de AS Claro, aseguró durante una transmisión que recibió un mensaje directamente del exjugador del América, donde presuntamente le confirmó su salida del conjunto universitario y su intención de regresar al futbol europeo.

“Deja al cuadro universitario en este momento, después debemos ver con más calmita qué pasó, no le prometen un mejor proyecto, algo más, tener banca por lo menos y suplir con alguien de calidad cuando el juego se está cayendo”, comentó este 25 de mayo.

De acuerdo con el comunicador, Efraín Juárez también habría adelantado que su siguiente destino estaría en Bélgica, aunque sin mencionar al club específico. Entre las posibilidades comenzó a sonar el Club Brujas como una opción para continuar su carrera como entrenador.

“Me voy ahora, a Europa, no de vacaciones, dejo al equipo”, habría señalado el técnico mexicano.

Pese a estas versiones, otros reportes indican que Juárez permanecería en Pumas al menos un torneo más para cumplir el contrato firmado con la institución. ESPN informó que, tras la derrota ante Cruz Azul, el cuerpo técnico sostuvo una reunión con los futbolistas para reforzar el compromiso del grupo rumbo al futuro inmediato del club.

Según dichas versiones, la directiva universitaria mantendría la confianza en el proyecto deportivo, especialmente después de que el equipo se quedó cerca de terminar con una sequía de 15 años sin conquistar un título de Liga MX. Además, tras el Mundial 2026, el club contemplaría reforzar la plantilla para volver a competir por el campeonato con Juárez en el banquillo.

Antonio Camacho, comentarista deportivo, informó en su cuenta de X que Efraín se mantiene en el banquillo, pero el futuro de la dirección técnica de los ‘Auriazules’ es incierta.

Efraín Juárez y Pumas concluyeron la fase regular del Torneo Clausura 2026 como superlíderes de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

¿Cómo ha sido el paso de Efraín Juárez por Pumas?

Efraín Juárez asumió la dirección técnica de Pumas en marzo de 2025, tras la salida de Gustavo Lerma, con la misión de recuperar protagonismo y devolverle una identidad competitiva al equipo universitario.

Desde su llegada, el exseleccionado mexicano apostó por un estilo dinámico, intenso y con protagonismo para jugadores surgidos de cantera, una de las características históricas más importantes del club auriazul.

Durante el Clausura 2026, Pumas mostró una importante mejoría futbolística, especialmente en Ciudad Universitaria, donde logró consolidarse como uno de los equipos más sólidos del torneo. Incluso, el conjunto felino consiguió quedarse con el liderato general en las últimas jornadas, superando a Chivas en la tabla.

Además del funcionamiento dentro del campo, Juárez también logró construir una conexión importante con la afición gracias a su personalidad y estilo apasionado desde el banquillo.

El semestre para Pumas termino luego de llegar a la final y convertirse en subcampeónes del Clausura 2026 de la Liga MX.

En total, durante su gestión dirigió 60 partidos con Pumas, registrando 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas, números que colocaron nuevamente al club en la pelea dentro de la Liga MX.