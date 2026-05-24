‘Efrastóteles’ jugó en Pumas y con el ‘odiado’ América: Él es Efraín Juárez, DT al que ‘nadie le creía’

Si Pumas gana el título de la Liga MX contra Cruz Azul, Efraín Juárez sumará su sexto campeonato como futbolista o entrenador.

Dicen que Aristóteles tardó años en explicar la virtud. Efraín Juárez, en cambio, lo hizo en apenas unos meses. El técnico, apodado ‘Efrastóteles’ por su verbo reflexivo y su cabeza de filósofo griego, transformó a unos Pumas en los que nadie creía en protagonistas del torneo Clausura 2026. Y ahora, en la final contra Cruz Azul, el estratega capitalino tiene la oportunidad de coronar un retorno que ya parece de antología.

Salvo por un detalle, la historia de Efraín Juárez con Pumas de la UNAM es casi circular: surgió de las fuerzas básicas, debutó con el primer equipo, ganó un título y se fue a recorrer el mundo. Hoy, con 37 años y una mentalidad forjada en clubes de Europa y América del Sur, regresa al banquillo del Estadio Olímpico Universitario.

Lo que hace especial este capítulo, sin embargo, no es solo el romanticismo del regreso. Efráin Juárez llega avalado por resultados concretos: en 2024 condujo al Atlético Nacional de Medellín al doblete de liga y copa en el futbol de Colombia. Un logro que silenció a quienes dudaban de que ‘Efrastóteles’ pudiera pasar del discurso a los hechos.

Tras clasificar a la final de la Liga MX, el técnico recordó una charla clave que tuvo con su equipo tras ser eliminado de la Concachampions: “¿Se acuerdan de San Diego? Si yo les contaba que íbamos a pelear el campeonato, nadie me creía, pero allá adentro sí me creyeron. Hicimos una charla después de ese partido, nos comprometimos, entendimos muchas cosas como grupo, como institución y hoy, tres meses después, estamos peleando una final. Es increíble”.

Las conferencias de Efraín Juárez se han caracterizado por las frases del técnico de Pumas, quien es conocido como 'Efrastóteles'. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

¿Cómo fue la carrera de Efraín Juárez como jugador?

Antes de ser ‘Efrastóteles’, Efraín Juárez fue un lateral derecho que prometía mucho. Surgido de las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, fue pieza clave de la Selección Mexicana Sub-17 que se coronó campeona del mundo en Perú 2005, uno de los títulos más recordados de las categorías juveniles del futbol mexicano.

Dos años después participó en el Mundial Sub-20 de 2007, y tres años después llegó a la cima: disputó el Mundial de Sudáfrica con la Selección Nacional dirigida por Javier Aguirre en su primera etapa. Con ‘el Tri’ también conquistó dos Copas Oro de la Concacaf, en 2009 y 2011, y se consolidó como uno de los laterales más versátiles de su generación.

Con Pumas jugó de 2008 a 2010 y en ese periodo obtuvo el título del Clausura 2009, su primer campeonato de liga. Luego vino la aventura europea: Celtic de Escocia y Real Zaragoza de España fueron sus destinos, aunque en ambos le costó consolidarse como titular. Su carrera lo llevó también por América, Monterrey, Vancouver Whitecaps (Canadá) y Vålerenga (Noruega), antes de retirarse como futbolista en 2019.

Efraín Juárez y Pumas concluyeron la fase regular del Torneo Clausura 2026 como superlíderes de la Liga MX. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

El paso de Efraín Juárez con las Águilas del América: una promesa que se descarriló por una lesión

Uno de los capítulos más curiosos de la trayectoria de Efraín Juárez es su breve estancia con el Club América, el eterno rival de Pumas. Ricardo Peláez lo llevó a Coapa.

“Lo buscamos, tenía un gran nivel en la Selección Nacional, jugando a veces como contención y normalmente de lateral derecho, con profundidad, con asistencias, incluso con goles”, recuerda Peláez, quien buscaba generar competencia con Paul Aguilar en el carril derecho.

Los planes de Ricardo Pelaez y la carrera de Efraín Juárez con el América se torcieron pronto. Una lesión de codo sufrida en un partido de la Copa MX ante Correcaminos dejó fuera de circulación a Efraín Juárez en el momento más delicado.

Paul Aguilar aprovechó su ausencia para hacerse del puesto y Juárez apenas acumuló 16 partidos y 974 minutos en toda su etapa con las Águilas. La lesión también le costó continuidad en la Selección Nacional: jugó su último partido como internacional en 2012.

Hace unas semanas, la historia tuvo un giro irónico: Efraín Juárez regresó al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, para enfrentar a las Águilas del América y después la hizo de anfitrión en el Estadio Olímpico Universitario de CU.

Tras una feria de goles y gracias a un penal fallado por Henry Martín, Pumas de la UNAM eliminó a las Águilas del América.

Efraín Juárez como técnico: De auxiliar en la MLS a campeón en Colombia

Al retirarse como jugador, Efraín Juárez no tardó en encontrar su nuevo rol: comenzó su carrera como auxiliar técnico en el New York City FC de la Major League Soccer (MLS), donde se mantuvo hasta 2022. Esa experiencia en el futbol de Estados Unidos le permitió formarse bajo metodologías modernas y de alto rendimiento.

Después cruzó el Atlántico para continuar con su aprendizaje en dos clubes de la Primera División de Bélgica: Standard de Lieja y Club Brujas.

Pero el ‘remate de gol’ llegó en 2024, cuando fue nombrado director técnico de un equipo en Colombia, equipo con el que no solo cumplió: arrasó. Efraín Juárez condujo al Atlético Nacional de Medellín al doblete de liga y copa, un resultado que puso su nombre en el radar del futbol y abrió la puerta de regreso a México.

Antes de ser técnico de Pumas, Efraín Juárez consiguió el doblete con el Atlético Nacional de Medellín. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La llegada de ‘Efrastóteles’ a Pumas

Cuando Pumas nombró a Efraín Juárez como director técnico, las expectativas eran mixtas. Algunos veían con buenos ojos la apuesta por un canterano con experiencia internacional; otros desconfiaban de que su futbol conceptual —ese que le ganó el apodo de ‘Efrastóteles’— se tradujera en resultados dentro de la cancha universitaria.

Los primeros partidos generaron dudas. Incluso, Efraín Juárez contó que su hijo era molestado en la escuela por los malos resultados. Pero ‘Efrastóteles’ no dudo de su filosofía.

Con el paso de las jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, su equipo creció, encontró identidad, terminó como superlíder y cuando llegó la Liguilla, Pumas estaba listo para pelear. El resultado: llegar a la final de Liga MX contra ‘La Máquina’ del Cruz Azul, algo que nadie esperaba al inicio del torneo.

Si Pumas conquista el título, Efraín Juárez sumará su sexto campeonato como futbolista o entrenador, contando sus coronas con la Selección Mexicana, el Clausura 2009 con Pumas y el doblete con el Atlético Nacional. Para ‘Efrastóteles’, la filosofía siempre tuvo un destino concreto: ganar.

Ficha técnica de Efraín Juárez