Efraín Juárez revela que molestan a su hijo por resultados de Pumas: ‘Mi papá es el entrenador y no gana’

El DT de Pumas, Efraín Juárez, contó que a su hijo lo molestan en la escuela por sus resultados en Liga MX.

La Liga MX regresa a sus actividades con la Jornada 1 del Clausura 2026, donde Pumas busca mejores resultados que en el torneo pasado. Al respecto, Efraín Juárez compartió una anécdota con su hijo al respecto.

En el torneo de Apertura 2025, Pumas terminó en décimo lugar con 21 puntos y jugó el Play-In, pero no pasó de la primera etapa tras perder contra Pachuca.

Para el DT Efraín Juárez, quien inicia su segundo torneo con la escuadra universitaria, los resultados son importantes, pues lo que ocurre en la cancha afecta directamente a su familia y en especial a uno de sus hijos, quien recibe burlas y comentarios negativos al respecto.

Hijo de Efraín Juárez recibe burlas en la escuela

En una conferencia de prensa previa a su primer compromiso contra los Gallos del Querétaro el domingo 11 de enero, Juárez compartió una anécdota para referirse a su compromiso con el equipo y está ligada directamente con su hijo.

En esta, mencionó que el pequeño recibe burlas de sus compañeros y otros niños en la escuela gracias a los resultados de Pumas en la Liga MX, situación que le afecta por ser hijo del entrenador.

Efraín Juárez, Director Técnico de Pumas, dice que sus resultados como DT afectan a su hijo. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

“Me tocó acostarme un día con mi hijo y él lloraba. Yo le decía, ‘¿Qué te pasa, hijo mío?’ Se llama Andreo, muchos lo conocen (…) duerme con la camisa de los Pumas. Y entonces yo le decía, ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?’. Y me decía, ‘Porque en la escuela se burlan, porque mi papá es el entrenador (de Pumas) y no gana’”, señaló.

Después de hablar con él aquella noche, cuenta que el menor se fue a dormir tranquilo, aunque ocurrió algo que no esperaba. “Al otro día creo que se peleó con el que le dijo (eso)”, agregó.

La lección que Efraín Juárez quiso darle a su hijo y su compromiso con Pumas

Para tranquilizar al menor, habló con él y le compartió que una de las principales motivaciones en su trabajo como director técnico de un equipo de futbol, además de sacar adelante a Pumas, es su familia.

En la medida de lo posible, cada que llega se sienta con sus hijos para cenar y conversar con ellos, y fue con ese contexto que le mencionó al pequeño el esfuerzo que hace papá día a día para hacerlo sentir orgulloso.

“Todos los días que me he sentado con ellos, los he visto a los ojos y les puedo decir que papá ha entregado todo, pero todo, por defender una institución, por defender un grupo y lo más importante, por el bien de ellos”, mencionó a la prensa presente.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Cuándo es el próximo partido de Pumas?

Este fin de semana inicia el Clausura 2026 con encuentros muy interesantes, y el equipo de Ciudad Universitaria arranca como local en un encuentro contra los Gallos de Querétaro.

Tanto Juárez como todo el equipo trabajan por comenzar el torneo con el pie derecho y hacerse de los primeros tres puntos del Clausura 2026. Estos son los detalles del encuentro: