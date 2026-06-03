Wall Street abre ‘con bajón’ por tensión entre EU e Irán: ¿Cómo cotiza HOY?

A pesar de que continúan las conversaciones diplomáticas, las hostilidades entre Estados Unidos e Irán siguen afectado el sentimiento de Mercado, provocando que los principales índices accionarios de Wall Street se alejen de máximos históricos.

El Dow Jones lidera las bajas con 0.73 por ciento, en los 50 mil 925.98 enteros, seguido por el Nasdaq que pierde 0.53 por ciento, en las 26 mil 949.97 unidades, y el S&P 500 que resta 0.40 por ciento, seguido coloca en los 7 mil 579.57 puntos.

“Prevemos que la jornada mantenga un sentimiento bajista ante el incremento en las tensiones geopolíticas y comerciales. La escalada en el conflicto en Medio Oriente es derivada de los informes de que Irán atacó las bases estadounidenses en Kuwait, lo que provocó la represalia estadounidense contra la isla iraní de Qeshm. No obstante, el presidente Trump reiteró que Irán acordó no tener armas nucleares y expresó que probablemente se reúna más adelante con el líder de Irán”, apuntaron analistas de BX+.

Las negociaciones bursátiles del lado de Europa anticipan caídas de 1.26 por ciento para el DAX en Alemania, con 24 mil 799.99 enteros, el CAC 40 de Francia resta 0.52 por ciento, con 8 mil 166.80 puntos, el FTSE 100 de Londres baja 0.31 por ciento, en los 10 mil 347.41 enteros y el IBEX 35 de España que ronda las 18 mil 231.66 unidades, cede 0.22 por ciento.

¿Cómo abren los mercados en México hoy 3 de junio?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.12 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 68 mil 808.89 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 380 enteros, resta 0.09 por ciento.

En tanto, dentro del mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 95.30 dólares por barril, ya que suma 1.64 por ciento, mientras que el Brent con 1.61 por ciento más, cotiza en los 97.54 billetes verdes por unidad.