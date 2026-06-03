Nuevo León prevé ambiente templado para este jueves 4 de junio; habrá cielo nublado

Las condiciones generales en toda la zona metropolitana de Monterrey indican un cielo nublado a lo largo del día. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey para este jueves 4 de junio estará dominado por un cielo nublado. Se esperan temperaturas que van desde los 17°C como mínima hasta los 32°C como máxima.

Este ambiente templado se debe a sistemas atmosféricos que influencian la región, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperatura hará hoy en Monterrey y su zona metropolitana?

En la ciudad de Monterrey, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28.3°C. Actualmente, se registran 27.6°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, los valores irán de los 17°C a los 27.3°C, con una temperatura actual de 26.1°C.

Guadalupe tendrá una temperatura mínima de 18.7°C y una máxima de 29.7°C, con 28.8°C actuales. Apodaca experimentará las temperaturas más altas, con mínimas de 20°C y máximas de 32°C, registrando 31.1°C en este momento. La zona muestra variaciones notables.

¿Cómo estarán las condiciones del cielo y viento en Nuevo León?

Las condiciones generales en toda la zona metropolitana de Monterrey indican un cielo nublado a lo largo del día.

No se espera probabilidad de lluvia para las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca, manteniendo un ambiente seco.

Los vientos se mantendrán moderados. En Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe, la velocidad del viento será de 7 km/h.

En Apodaca, los vientos serán ligeramente más fuertes, alcanzando los 10 km/h. Estas condiciones favorecen un día estable.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días en la zona metropolitana de Nuevo León es el siguiente:

Jueves 4 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Viernes 5 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 6 de junio: Máxima de 26°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es un descenso gradual en las temperaturas máximas, llegando a 26°C el sábado.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en 18°C. El cielo seguirá nublado, con vientos que bajarán su intensidad, ofreciendo un ambiente más fresco.

¿Hay alertas por lluvias fuertes en el norte de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido avisos sobre un temporal de lluvias de fuertes a intensas en el norte, noreste y otras regiones del país durante la semana. Este fenómeno se debe a la interacción de una circulación ciclónica y vaguada.

Estas lluvias pueden venir con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. También pueden causar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, por lo que es vital estar informados.

¿Qué medidas tomar ante el clima fresco en Nuevo León?

Aunque las temperaturas no son extremas en la zona metropolitana de Monterrey, se aconseja a la población mantenerse hidratada durante el día.

Es recomendable consumir suficiente agua y evitar bebidas azucaradas para asegurar un buen estado de salud.

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