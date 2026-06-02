Nuevo León ‘sufrirá bochornos’: Monterrey espera hasta 36 grados este miércoles 3 de junio

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey este miércoles 3 de junio presentará condiciones de cielo despejado, con temperaturas que alcanzarán hasta los 36°C en algunas áreas. Los habitantes de Nuevo León vivirán un día caluroso, con vientos moderados en la región, según los datos disponibles.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18.0°C y la máxima llegará a 30.3°C. Para el municipio de Monterrey, la temperatura actual es de 28.9°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, se esperan valores de 17.0°C a 29.0°C, con una temperatura actual de 27.4°C.

Guadalupe tendrá temperaturas de 19.0°C a 31.7°C, con el municipio de Guadalupe marcando 30.1°C actualmente. Apodaca registrará las temperaturas más elevadas, con una mínima de 20.7°C y una máxima de 33.7°C, y el municipio de Apodaca con 32.9°C. Se observa que Apodaca tendrá el mayor calor en la zona.

¿Hay probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Las condiciones en la región serán de cielo despejado en la mayoría de las ciudades, lo que significa que no hay probabilidad de lluvias hoy. La humedad se mantiene en 47% en Monterrey, San Pedro y Guadalupe, indicando un ambiente seco para el día.

El viento soplará a unos 9 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe, mientras que en Apodaca alcanzará los 11 km/h. Estas condiciones atmosféricas, principalmente de cielo despejado, dominarán la jornada, sin indicios de chubascos ni aguaceros en la zona.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 3 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.Jueves 4 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.Viernes 5 de junio: Máxima de 27°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días en Nuevo León muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas, pasando de 33°C el miércoles a 27°C el viernes. También se espera un aumento gradual de la nubosidad, lo que podría indicar cambios en las condiciones hacia el fin de semana en la región metropolitana.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este miércoles?

Ante el calor de hasta 36°C, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey mantenerse bien hidratados. Es importante beber mucha agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar de amplio espectro.

Para enfrentar el día, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y manga larga, sombreros o gorras para proteger la cabeza. También es útil llevar consigo lentes de sol para cuidar la vista y evitar golpes de calor, aprovechando las horas de menos intensidad solar para actividades al aire libre.

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