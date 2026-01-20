Policía de Apodaca niega que Leonardo, profesor de la Ibero, fuera torturado: ‘Se le brindó trato digno’

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) de Apodaca negó que Leonardo Daniel, catedrático colombiano de la Universidad Iberoamericana, haya sido víctima de tortura durante su estancia en las celdas municipales, luego de ser detenido tras un incidente en el Aeropuerto Internacional.

La dependencia municipal precisó que no tuvo facultad para registrar la detención en el Registro Nacional de Detenciones (RND), ya que la autoridad municipal no fungió como Primer Respondiente, debido a que el aseguramiento fue realizado directamente por elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, al momento de recibir al detenido se le practicó el dictamen médico correspondiente conforme al protocolo establecido, sin que se detectaran lesiones de consideración, dijo, únicamente marcas leves de enrojecimiento en ambas muñecas.

Asimismo, la Policía de Apodaca detalló que la Guardia Nacional remitió a Leonardo Daniel a las instalaciones municipales el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, por haber incurrido en una falta administrativa al presuntamente alterar el orden en el Aeropuerto Internacional.

En consecuencia, detalló a través de una tarjeta informativa emitida, se le aplicó un arresto administrativo de 36 horas, conforme a la normativa vigente.

‘Se respetó sus derechos humanos’, dice Policía de Apodaca tras detención del profesor de la Ibero

Durante el tiempo que permaneció bajo resguardo, la autoridad aseguró que se respetaron plenamente los derechos humanos del profesor de la Ibero de Puebla, brindándole trato digno, así como el suministro de líquidos y alimentos, en igualdad de condiciones que el resto de las personas detenidas.

Una vez cumplido el plazo legal, Leonardo Daniel fue puesto en libertad el 2 de enero de 2026 a las 7:26 horas. Según la SSPYV, el profesor salió del edificio por su propio pie y sin que se le apreciaran signos de confusión, desorientación o afectaciones visibles a su estado físico o mental.

Asimismo, la dependencia municipal informó que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía, ese mismo día el ciudadano regresó al Aeropuerto Internacional, incluso antes de que se denunciara formalmente su desaparición, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

Finalmente, la SSPYV reiteró que mantiene una colaboración permanente y abierta con la Fiscalía General de Justicia y con las instancias correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que las actuaciones se apeguen a la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.