Hallan a Leonardo Escobar: Fiscalía de NL confirma localización de colaborador de la Ibero Puebla

Leonardo Escobar, de 42 años, fue visto por última vez el 2 de enero en Apodaca. (Foto: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León)

La Fiscalía de Nuevo León confirmó la localización del colombiano Leonardo Escobar, colaborador de la Universidad Iberoamericana de Puebla quien fue reportado como desaparecido previamente.

“La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida", indicó la autoridad en un breve mensaje en redes sociales este viernes.

Antes, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para la búsqueda del colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, colaborador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien desapareció el pasado 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

¿Qué pasó con Leonardo Ariel Escobar Barrios?

Según el texto, el profesor fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con algunas versiones, el catedrático tuvo un altercado después de pasar el filtro de las autoridades migratorias mexicanas tras regresar de Colombia, a donde viajó para pasar las fiestas decembrinas con su familia.

“Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca”, señaló el comunicado del SUJ.

Sin embargo, de acuerdo con la institución, hasta ahora no existe ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que se pueda constatar su detención o su liberación.

Según la información, Leonardo Escobar dejó de tener comunicación con su familia en la mañana del 2 de enero, cuando informó a su pareja que había sido detenido y que intentaba regresar a Puebla. Desde entonces se desconoce su paradero.

“Desde el SUJ exigimos la presentación inmediata y con vida del Doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”, zanjó el texto.

Maestro de la Ibero desaparecido fue retenido 36 horas: García Harfuch

En redes sociales circuló la ficha de búsqueda de Leonardo Escobar Barrios, de 42 años.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la dependencia está trabajando con las autoridades de Nuevo León en el caso, quienes darían más tarde información sobre los avances de la investigación.

“Lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el Juzgado Cívico; estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas. Posteriormente, es liberado. Y de ahí, hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona, ese es el último contacto visual que se tiene”, apuntó sin dar mayores detalles.

Ante la falta de respuesta para encontrar al académico, la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla realizó una manifestación, desplegando lonas y expresando en pancartas su exigencia para que el académico colombiano sea presentado sano y salvo.

Con frases como “¡En Apodaca ocultan la verdad!, ¡seguridad!, ¡seguridad!, ¡dinos la verdad!”, el alumnado exigió respuesta de las autoridades de este municipio, ya que fue el último lugar donde se supo del paradero del docente.

Con información de Erick Almanza / Corresponsal.